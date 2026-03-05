Más de 20 mil oportunidades laborales llegan con Expo Empleo Mujer 2026

Más de 20 mil vacantes en áreas como finanzas y administración, salud, ventas y servicios, operación de equipos, y cargos de dirección y gerencia, entre otras, estarán disponibles en Expo Empleo Mujer 2026, una feria nacional que busca generar oportunidades laborales reales para las mujeres en Colombia este viernes 6 de marzo.

La jornada conectará a las aspirantes con reclutadores de talento humano de empresas de distintos sectores productivos del país, facilitando procesos de entrevista y selección en un mismo espacio.

Los más de 60 puntos de atención abrirán sus puertas de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., donde los equipos de selección realizarán entrevistas a mujeres que cumplan con los perfiles requeridos. Además, las asistentes podrán acceder a espacios de orientación ocupacional con asesoría en elaboración de hoja de vida, preparación para entrevistas laborales, uso efectivo de redes para la búsqueda de empleo y orientación para emprender.

En Bolívar se intermediarán 420 vacantes laborales. Para facilitar el acceso a estas oportunidades, se brindará atención presencial en Cartagena en las sedes del SENA ubicadas en Ternera, Cuatro Vientos y Mamonal. De igual manera, la jornada se desarrollará en la Casa de la Mujer Heroica, en el barrio Blas de Lezo, y en la Casa de Justicia del barrio Chiquinquirá, ampliando la cobertura y acercando los servicios institucionales a la ciudadanía.

La atención también se ofrecerá en el municipio de Magangué, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., en la sede de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y en la Cámara de Comercio. De igual forma, en Mompox la jornada se llevará a cabo en la Casa del Cabildo SENA, ubicada en el Centro Histórico, y en El Carmen de Bolívar en la sede de la Casa de la Mujer.

Entre las vacantes laborales disponibles en Bolívar se destacan cargos como gerente comercial, auxiliar de bodega, auxiliar de cocina, mesero, auxiliar de aseo y camareras. También se ofertan oportunidades para administradora de restaurante, mercaderistas, cuidadora, auxiliar de enfermería, técnica en calidad, recepcionista, asistente administrativo y secretaria.

Durante estas actividades, orientadoras de la Agencia Pública de Empleo realizarán talleres de orientación ocupacional enfocados en “Motivación y Autoestima” en los municipios de Magangué, Mompox y El Carmen de Bolívar, fortaleciendo las competencias personales y laborales de los asistentes.

“Hace unos meses enviaba hojas de vida sin éxito, hasta que acudí a la Agencia Pública de Empleo del SENA; me orientaron, fortalecieron mi perfil y hoy soy asistente de compras y almacén en ISS Servicios Generales. Por eso invito a todas las mujeres a participar en ExpoEmpleo SENA Mujer este 6 de marzo. Si yo pude, tú también puedes.” Aseguró Yessica Meza, colocada de la Agencia Pública de Empleo.

Durante la vigencia del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se han realizado tres (3) ediciones de esta jornada, en las que alrededor de 34 mil mujeres recibieron orientación ocupacional, brindándoles herramientas para fortalecer su perfil profesional y mejorar su desempeño en procesos de selección. Asimismo, estos espacios permitieron la generación de cerca de 9.500 colocaciones laborales.

Para participar en la feria se recomienda llevar copia de la hoja de vida. Quienes deseen prepararse previamente pueden ingresar a ape.sena.edu.co, donde encontrarán videos y contenidos de orientación ocupacional para fortalecer su perfil profesional y mejorar su desempeño en procesos de selección.