‘La Sayayina’ cayó con 75 dosis de marihuana cerca de un colegio en San Jacinto

La presunta expendedora fue sorprendida por la Policía cuando, al parecer, vendía droga en el barrio La Paz

Uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a una presunta expendedora de estupefacientes conocida con el alias de ‘La Sayayina’, en hechos ocurridos en el barrio La Paz del municipio de San Jacinto, Bolívar.

El procedimiento fue realizado por patrullas de vigilancia de la estación de Policía de este municipio, quienes sorprendieron a la mujer cuando, al parecer, se encontraba comercializando sustancias alucinógenas cerca de un entorno escolar, situación que alertó a la comunidad y a las autoridades.

Durante el registro personal, los uniformados le encontraron en su poder 75 dosis de marihuana, las cuales presuntamente estaban listas para su comercialización.

De acuerdo con información de las autoridades, la detenida presenta anotaciones judiciales por el mismo delito, relacionado con el tráfico de estupefacientes.

La capturada, junto con la sustancia incautada, fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras un juez de la República define su situación judicial.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar resaltó la importancia de estos operativos para proteger a los menores de edad.

“Seguimos intensificando los controles y operativos para evitar la comercialización de drogas, especialmente en entornos escolares. Nuestro objetivo es proteger a los niños, niñas y jóvenes y garantizar espacios seguros para la comunidad”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.