La Red Distrital de Bibliotecas conmemora el Día Internacional de la Mujer

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), dio inicio a la agenda especial de conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Red Distrital de Bibliotecas, una programación cultural y pedagógica que se desarrollará durante esta semana en bibliotecas y centros culturales de barrios y corregimientos de la ciudad.

El objetivo de esta agenda es conmemorar el Día de la Mujer, reconocer su liderazgo en los territorios y promover espacios de diálogo, reflexión y participación comunitaria.

La programación incluye actividades variadas como conversatorios, homenajes, recitales, cineforos, talleres, murales colectivos y lecturas en voz alta, abiertas a toda la ciudadanía.

Las actividades iniciaron el miércoles 4 de marzo con el taller “Luchas y aprendizajes de las mujeres en las comunidades étnicas” en la Biblioteca Pública de Tierra Baja y el recital “Mujer, orgullo pozonero” en el Centro Cultural Las Pilanderas.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, destacó la importancia de estos espacios: “Desde nuestras bibliotecas seguimos fortaleciendo el tejido social. Conmemorar el Día de la Mujer es reconocer el liderazgo, la resiliencia y el papel transformador que tienen en cada barrio y corregimiento de la ciudad”.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, señaló: “Las bibliotecas son espacios vivos de encuentro y reflexión. Esta agenda busca exaltar a las mujeres, escuchar sus voces y promover la igualdad desde la cultura y la educación”.

La Red invita a toda la comunidad a sumarse y participar activamente en las actividades programadas.

Agenda completa

Jueves 5 de marzo

• Conversatorio sobre la importancia de la conmemoración del Día de la Mujer

Biblioteca Encarnación Tovar

Corregimiento de La Boquilla

9:30 a.m.

• Taller sobre violencia contra la mujer y empoderamiento de igualdad de género

Biblioteca Juan de Dios Amador

Barrio Boston

2:00 p.m.

• Cineforo – Conmemoración a la mujer

Centro Cultural Las Palmeras

Barrio Las Palmeras

2:00 p.m.

• Conversatorio y homenaje a las mujeres afro champeta

Biblioparque San Francisco

Barrio San Francisco

3:00 p.m.

Viernes 6 de marzo

• Cineforo “Homenaje a la mujer”

Biblioteca Pública Juan Carlos Arango

Corregimiento de Bayunca

9:00 a.m.

• Conversatorio “Importancia de la mujer en los procesos de desarrollo de la sociedad”

Centro Cultural Estefanía Caicedo

Barrio Olaya

9:30 a.m.

• Conversatorio “La importancia y el rol de la mujer en el universo de la escritura, el patrimonio, el folclor y la identidad afro caribeña”

Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa

Barrio Pie de la Popa

10:00 a.m.

• Lectura en voz alta – Reseña de la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres y las niñas

Biblioteca Pública Ciudad de Bicentenario

Barrio Ciudad de Bicentenario

2:00 p.m.

• Celebración a niñas y jóvenes de la comunidad

Centro Cultural Punta Canoa

Corregimiento de Punta Canoa

3:00 p.m.

• Taller “Retos y oportunidades de las mujeres negras en el ámbito del liderazgo”

Biblioteca Pública de Tierra Baja

Corregimiento de Tierra Baja

3:00 p.m.

• Actividad “Mujeres que inspiran”

Biblioteca Pública de Pontezuela

Corregimiento de Pontezuela

3:00 p.m.

• Conversatorio sobre la mujer líder y homenaje a las mujeres lideresas de la comunidad

Biblioteca Pública José Vicente Mogollón

Corregimiento Manzanillo del Mar

10:00 a.m.

Miércoles 11 de marzo

• Taller creativo, conversatorio y reconocimiento simbólico

Biblioteca Pablo Neruda

Barrio Chile

9:30 a.m.

Viernes 13 de marzo

• Mural colectivo “Somos valiosas”

Biblioteca Pública de Fredonia

Barrio Fredonia

4:00 p.m.

La Red Distrital de Bibliotecas reafirma su compromiso con la promoción de espacios de participación, diálogo y reconocimiento del papel fundamental de las mujeres en la construcción de ciudad.