La Red Distrital de Bibliotecas conmemora el Día Internacional de la Mujer
Con agenda cultural en barrios y corregimientos
La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), dio inicio a la agenda especial de conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Red Distrital de Bibliotecas, una programación cultural y pedagógica que se desarrollará durante esta semana en bibliotecas y centros culturales de barrios y corregimientos de la ciudad.
El objetivo de esta agenda es conmemorar el Día de la Mujer, reconocer su liderazgo en los territorios y promover espacios de diálogo, reflexión y participación comunitaria.
La programación incluye actividades variadas como conversatorios, homenajes, recitales, cineforos, talleres, murales colectivos y lecturas en voz alta, abiertas a toda la ciudadanía.
Las actividades iniciaron el miércoles 4 de marzo con el taller “Luchas y aprendizajes de las mujeres en las comunidades étnicas” en la Biblioteca Pública de Tierra Baja y el recital “Mujer, orgullo pozonero” en el Centro Cultural Las Pilanderas.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, destacó la importancia de estos espacios: “Desde nuestras bibliotecas seguimos fortaleciendo el tejido social. Conmemorar el Día de la Mujer es reconocer el liderazgo, la resiliencia y el papel transformador que tienen en cada barrio y corregimiento de la ciudad”.
Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, señaló: “Las bibliotecas son espacios vivos de encuentro y reflexión. Esta agenda busca exaltar a las mujeres, escuchar sus voces y promover la igualdad desde la cultura y la educación”.
La Red invita a toda la comunidad a sumarse y participar activamente en las actividades programadas.
Agenda completa
Jueves 5 de marzo
• Conversatorio sobre la importancia de la conmemoración del Día de la Mujer
Biblioteca Encarnación Tovar
Corregimiento de La Boquilla
9:30 a.m.
• Taller sobre violencia contra la mujer y empoderamiento de igualdad de género
Biblioteca Juan de Dios Amador
Barrio Boston
2:00 p.m.
• Cineforo – Conmemoración a la mujer
Centro Cultural Las Palmeras
Barrio Las Palmeras
2:00 p.m.
• Conversatorio y homenaje a las mujeres afro champeta
Biblioparque San Francisco
Barrio San Francisco
3:00 p.m.
Viernes 6 de marzo
• Cineforo “Homenaje a la mujer”
Biblioteca Pública Juan Carlos Arango
Corregimiento de Bayunca
9:00 a.m.
• Conversatorio “Importancia de la mujer en los procesos de desarrollo de la sociedad”
Centro Cultural Estefanía Caicedo
Barrio Olaya
9:30 a.m.
• Conversatorio “La importancia y el rol de la mujer en el universo de la escritura, el patrimonio, el folclor y la identidad afro caribeña”
Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa
Barrio Pie de la Popa
10:00 a.m.
• Lectura en voz alta – Reseña de la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres y las niñas
Biblioteca Pública Ciudad de Bicentenario
Barrio Ciudad de Bicentenario
2:00 p.m.
• Celebración a niñas y jóvenes de la comunidad
Centro Cultural Punta Canoa
Corregimiento de Punta Canoa
3:00 p.m.
• Taller “Retos y oportunidades de las mujeres negras en el ámbito del liderazgo”
Biblioteca Pública de Tierra Baja
Corregimiento de Tierra Baja
3:00 p.m.
• Actividad “Mujeres que inspiran”
Biblioteca Pública de Pontezuela
Corregimiento de Pontezuela
3:00 p.m.
• Conversatorio sobre la mujer líder y homenaje a las mujeres lideresas de la comunidad
Biblioteca Pública José Vicente Mogollón
Corregimiento Manzanillo del Mar
10:00 a.m.
Miércoles 11 de marzo
• Taller creativo, conversatorio y reconocimiento simbólico
Biblioteca Pablo Neruda
Barrio Chile
9:30 a.m.
Viernes 13 de marzo
• Mural colectivo “Somos valiosas”
Biblioteca Pública de Fredonia
Barrio Fredonia
4:00 p.m.
La Red Distrital de Bibliotecas reafirma su compromiso con la promoción de espacios de participación, diálogo y reconocimiento del papel fundamental de las mujeres en la construcción de ciudad.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...