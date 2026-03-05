Investigan presunto caso de acoso a una mujer en Transcaribe

El sistema activó, de manera inmediata, sus protocolos de atención y acompañamiento a la usuaria, una vez recibida la alerta del hecho

Con respecto al presunto caso de violencia basada en género ocurrido el pasado 2 de marzo de 2026, a bordo de un vehículo de la ruta X102, TransCaribe se permite informar que, una vez conocido el caso, a través de una alerta recibida a las 5:45 p.m. del mencionado día por medio del personal de vigilancia del SITM, activamos de manera inmediata nuestros protocolos de atención y acompañamiento, contemplados en la estrategia “Ella se mueve segura”.

Nuestro equipo de Gestión Social y relacionamiento con el ciudadano puso en marcha la ruta institucional contemplada en el Protocolo Púrpura de la estrategia “Ella se Mueve Segura”, diseñada para la atención de casos de acoso y violencia basada en género dentro del SITM, comunicándonos directamente con la usuaria para conocer su versión de los hechos, y realizar acompañamiento y orientación, reiterándole la importancia de denunciar el hecho ante las autoridades correspondientes.

Posteriormente, pusimos en custodia toda la información y grabaciones de seguridad que tiene el sistema durante el periodo en el que, afirma la usuaria, sucedieron los hechos, a fin de ponerlo a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes, una vez así sea requerido.

“Rechazamos de forma categórica y demente el hecho de que este tipo de situaciones ocurran dentro de la operación. Continuaremos realizando seguimiento al caso y brindando acompañamiento a la usuaria, dentro de nuestras competencias. Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de las mujeres dentro del sistema y con la aplicación de protocolos para la prevención y atención de violencias basadas en género”, expresó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

La estrategia “Ella se mueve segura”

Desde hace varios años, TransCaribe tiene establecido el protocolo de atención a casos de violencia basados en géneros en el marco de su estrategia “Ella se mueve segura”, que cuenta con el aval del Ministerio de Transporte, y es un referente a nivel nacional.

Esta estrategia la cual es permanentemente socializada y promocionada tanto en las estaciones como a través de los canales oficiales de la entidad, con el objetivo de prevenir hechos de violencia basada en género, y al mismo tiempo, incentivar la denuncia y promover los pasos a seguir en caso de que se registre un hecho de este tipo.

Toda persona que considere haber sido víctima de acoso sexual a bordo del sistema, puede reportarlo de manera presencial y verbal en las taquillas de las estaciones, o ante el personal de vigilancia o atención al usuario. También podrá hacerlo en el Centro de Atención al Usuario (CAU) de Patio Portal, en la oficina de Gestión Social de Transcaribe, en la sede administrativa de la entidad, o al correo memuevosegura@transcaribe.gov.co.

Transcaribe realiza permanentemente campañas de socialización y sensibilización contra todas las violencias basadas en género, con acciones pedagógicas que impulsan una vida libre de violencia para las mujeres en espacios públicos y en el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), dejando clara una política de cero tolerancia hacia los piropos, silbidos, insultos, manoseos, golpes, empujones o acoso.

Con la estrategia “Ella se mueve segura”, se socializa constantemente la ruta de atención para este tipo de casos, invitando a las usuarias a que, en caso de ser víctima de este tipo de situaciones, hagan su reporte a través de memuevosegura@transcaribe.gov.co y del personal del sistema en las estaciones, así como que se interpongan las correspondientes denuncias ante las autoridades.

TransCaribe reitera su llamado a los usuarios a reportar cualquier situación que afecte la convivencia o seguridad dentro del sistema, para activar oportunamente las rutas institucionales de atención y apoyo.