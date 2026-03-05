Hombre se “paseó” desnudo en parque del barrio Castillogrande

Un hecho poco común se registró en el barrio Castillogrande, una de las zonas turísticas de Cartagena, luego de que residentes del sector observaran a un hombre desplazándose completamente desnudo por los alrededores del parque Punta Castillo, un espacio público frecuentado por niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con testigos, la situación quedó registrada en un video grabado por un habitante del sector, en el que se aprecia al individuo caminando por la zona sin ropa y exponiendo sus partes íntimas, aparentemente sin mostrar preocupación por la presencia de testigos. Además, varios vecinos indicaron que el hombre también lanzaba gritos mientras recorría el lugar.

Ante lo ocurrido, la comunidad alertó de inmediato a la Policía. No obstante, cuando los uniformados llegaron al sitio, el hombre, al notar su presencia, decidió arrojarse a las aguas de la bahía de Cartagena, a la altura del Paseo Peatonal de Castillogrande.

Con el apoyo de unidades de Guardacostas, las autoridades lograron interceptarlo y posteriormente capturarlo. El individuo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que se adelanten los procedimientos correspondientes.