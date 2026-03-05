Guardia Ambiental, Policía y Alcaldía de Turbaco retiran más de 60 avisos del espacio público

La Guardia Ambiental Colombiana, la Alcaldía Municipal de Turbaco y la Policía Nacional realizaron un operativo conjunto para desmontar más de 60 avisos de todo tipo en diferentes espacios públicos del municipio.

El operativo se llevó a cabo con el objetivo de mantener los espacios públicos libres de publicidad no autorizada y promover un ambiente más limpio, ordenado, mejorar el entorno y reducir la contaminación visual en varios sectores de Turbaco.

Además, en su esfuerzo por mejorar el entorno del municipio, la Guardia Ambiental Colombiana, junto a la Alcaldia, puso en marcha un CAI Ambiental para el control a motocarros y carromulas que transportan escombros y basuras, con el fin de evitar la proliferación de basureros satélites y promover un ambiente más limpio y saludable.

La Guardia Ambiental Colombiana, la Alcaldía Municipal de Turbaco y la Policía Nacional invitan a la comunidad a unirse a este esfuerzo y a denunciar cualquier tipo de contaminación visual o ambiental en el municipio.