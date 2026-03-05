Fiscalía fortalece acción investigativa para acompañar elecciones en Bolívar

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Seccional Bolívar, ha dispuesto acciones orientadas a investigar y judicializar las conductas que puedan constituir delitos durante el desarrollo de las jornadas electorales de 2026.

Para esto ha organizado un esquema de atención prioritaria para las denuncias por delitos contra mecanismos de participación democrática y conexos destacando a 88 fiscales que coordinarán los actos urgentes de las noticias criminales que se presenten. 71 de ellos estarán en Cartagena y 17 más en Turbaco, Arjona, Clemencia, San Juan de Nepomuceno, Calamar, María La Baja, El Carmende Bolívar, Magangué,Mompox, Simití, San Pablo, Santa Rosa del Sur, entre otros.

Igualmente se destacaron receptores de denuncias en Cartagena, Turbaco, Magangué y Simití, entre otros.

Esta disposición permitirárecibir, analizar, investigar y judicializar oportunamente las conductas que puedan afectar la transparencia del proceso electoral.

Por su parte, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) liderará el recaudo de elementos materialesprobatorios y evidenciafísica en Cartagena y en las poblaciones de San Juan de Nepomuceno, El Carmen de Bolívar y Magangué.

Asimismo, se garantizará la disponibilidad de servidores de policía judicial para la práctica de actos urgentes, el desarrollo de actividades investigativas y la atención inmediata ante reportes de posibles irregularidades.

Un servidor de policía judicial se articulará con la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior, para efectos de la recepción, clasificación y traslado de la información que deba ser objeto de verificación e investigación penal.

Canales de denuncia

Para las jornadas de este 8 de marzo y 31 de mayo, estarán habilitados los Puntos de Atención de Fiscalía (PAF) y los Centrosde Atención de Fiscalía (CAF), donde los ciudadanos podrán instaurar denuncias y recibir orientación en caso de que el asunto no sea de competencia de la entidad.

Así mismo, se encuentran habilitadas la línea gratuita 122 y la página web www.fiscalia.gov.co en el botón “Denuncia Fácil”.

La Fiscalía en Bolívar reitera su compromiso con la investigación y judicialización de las conductas que buscan vulnerar el buen desarrollo del certamen electoral.