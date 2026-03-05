En Cartagena Guardia Ambiental denuncia nuevos rellenos en Ciénaga de la Virgen

Atendiendo denuncia de la ciudadanía, la Guardia Ambiental Colombiana verificó e hizo un llamado a otras autoridades para contrarrestar la invasión y relleno del que viene siendo objeto una zona de la Ciénaga de la Virgen, sector Puerto Bello de Tierrabaja, vereda de La Boquilla.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Se denuncia que se viene secando, rellenando una gran zona del cuerpo de agua y arremetiendo contra el manglar, utilizando maquinarias y escombros, poniendo en riesgo la biodiversidad y el equilibrio ambiental de esa zona.

La Guardia Ambiental Colombiana solicita la intervención inmediata de las autoridades competentes para detener este delito y proteger el patrimonio natural de la comunidad, a su vez que solicitó a las comunidades denunciar cualquier otra actividad irregular en esa zona de la ciudad.

Pese a las labores de vigilancia y controles en algunos sectores de la Ciénaga, algunos particulares siguen atentando contra el cuerpo de agua y al parecer en horas nocturnas para evadir la atención de las autoridades.