‘El Keider’ y ‘El Lucho’, capturados por presunto hurto de prendas de oro en Cartagena

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturaron en flagrancia a dos presuntos delincuentes, en el norte de la ciudad.

La Policía Nacional de Colombia y la oportuna información de la comunidad, fue clave para dar con la captura de estos presuntos delincuentes por el delito de hurto, mediante la modalidad de raponazo.

El primer operativo se desarrolló cerca de la medianoche en el sector del Muelle de Tablas, en el Centro Histórico, donde fue capturado ‘El Keider’, de 28 años. Minutos antes, el sujeto había halado el bolso de una turista nacional, que contenía un celular iPhone 16 Pro Max, un anillo de oro y tarjetas de crédito, elementos avaluados en más de siete millones de pesos.

Los objetos fueron recuperados y devueltos a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados. Al detenido, se le investiga por su presunta participación en otros casos de hurto en zonas turísticas de la ciudad.

De igual manera, en la Plaza de la Proclamación fue capturado ‘El Lucho’, de 18 años, quien minutos antes había hurtado a una turista una cadena de oro avaluada en cinco millones de pesos. La víctima agradeció la oportuna reacción de la Policía.

En lo corrido del año se han capturado 1.389 personas por diferentes delitos, entre ellos, 198 por el delito de hurto.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.