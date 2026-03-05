Ecopetrol cierra recepción de ofertas de comercialización de gas natural importado por Cartagena

Ecopetrol avanza exitosamente en el proceso comercial para la venta de gas natural importado (GNI), garantizando nueva oferta para el mercado colombiano a partir de diciembre de 2026.

El procesoiniciado en febrerosuperó las expectativas y recibió manifestaciones de interés de 44 compañías con posibilidad de hasta 370 GBTUD (GigaBTU día) por un periodo de siete (7) años. Los volúmenes serían distribuidos entre 13 compañías del sector, además de comercializadores y generadores térmicos.Se estima que el 63% del gas contratado se destinará para cubrir la demanda del interior del país.

“Este resultado confirma la confianza de la demanda nacional de gas natural en los proyectos de abastecimiento liderados por el Grupo Ecopetrol. La solidez del interés comercial permitió avanzaren el cierre del acuerdocon la Sociedad Portuaria PuertoBahía

S.A. (SPPB) para incorporar hasta 370 GBTUD de capacidad de regasificación, desarrollados en fases, fortaleciendo de manera estructural la oferta de gas natural en el país”, indicó Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

La solución aprovechará la infraestructura portuaria existente, lo que permite reducir tiempos de entrada en operación y optimizarinversiones. Dicha alternativa fue identificada como la opción técnicamente más rápida y competitiva para habilitar importaciones adicionales de gas naturalen el corto plazo, con entrada en operación esperadadurante el 2026.

En marco del acuerdo suscrito en enero de 2026, entre Ecopetrol y Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., este proceso se orienta a consolidar una fuente adicional, confiable y competitiva de gas natural para el país. La entrada de estos volúmenes fortalecerá estructuralmente la oferta nacional, aportando mayor respaldo al sistema energético y reduciendo riesgos de desabastecimiento.