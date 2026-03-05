Dos presuntos sicarios fueron capturados por homicidio en el barrio Torices

En el barrio Paseo Bolívar, calle 47 se presentó la captura de dos sujetos de 23 y 25 años, quienes presuntamente dispararon con arma de fuego contra César Enrique Fernández García, de 28 años, natural de Cartagena y dedicado a oficios varios; quien fue trasladado a centro asistencial, en el que ingresó sin signos vitales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según lo manifestado por la comunidad, el hoy occiso se encontraba departiendo con otras personas en vía pública, cuando llegan dos sujetos en motocicleta, el parrillero desenfunda un arma de fuego y le dispara en varias ocasiones.

El occiso presenta dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes.

Por su parte, la inspección técnica a cadáver fue realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).