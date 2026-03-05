Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 mar 2026 Actualizado 03:06

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Dos presuntos sicarios fueron capturados por homicidio en el barrio Torices

El occiso presenta anotaciones judiciales por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes

Caracol Radio

Caracol Radio

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En el barrio Paseo Bolívar, calle 47 se presentó la captura de dos sujetos de 23 y 25 años, quienes presuntamente dispararon con arma de fuego contra César Enrique Fernández García, de 28 años, natural de Cartagena y dedicado a oficios varios; quien fue trasladado a centro asistencial, en el que ingresó sin signos vitales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según lo manifestado por la comunidad, el hoy occiso se encontraba departiendo con otras personas en vía pública, cuando llegan dos sujetos en motocicleta, el parrillero desenfunda un arma de fuego y le dispara en varias ocasiones.

El occiso presenta dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes.

Por su parte, la inspección técnica a cadáver fue realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir