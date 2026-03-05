Concejo de Cartagena destaca proyecto para fortalecer formación artística

En sesión ordinaria la concejal Laura Díaz informó sobre el proyecto de acuerdo presentado por la Administración Distrital para crear el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural de Cartagena (SIFAC), una iniciativa que busca fortalecer la formación artística desde la infancia, en articulación con la Secretaría de Educación y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

La cabildante explicó que el proyecto pretende consolidar un modelo sostenible y articulado que responda a las necesidades del territorio, alineado con el Plan de Desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos” y con el Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural. Señaló además que esta propuesta ha sido solicitada por el propio sector cultural a través del Consejo Distrital de Cultura y las mesas sectoriales.

Díaz invitó a la ciudadanía a participar en la audiencia pública del proyecto, recomendó vincular al Instituto Comunal y a las organizaciones culturales de base para fortalecer la iniciativa, y expresó su respaldo para que el sistema se implemente de manera efectiva en beneficio de niños, niñas y jóvenes de Cartagena.

Por su parte, la concejal Mónica Villalobos destacó la reciente entrega de colegios públicos renovados en la ciudad, entre ellos la Institución Educativa Jorge Ángel y la Institución Educativa Santa María, señalando que estas obras reflejan la correcta ejecución de los recursos aprobados por el Concejo para mejorar la infraestructura educativa.

Resaltó que durante años varias instituciones presentaron deterioro en sus instalaciones, pero hoy cuentan con aulas nuevas, espacios deportivos y mejores condiciones para más de 1.400 estudiantes, beneficiando a distintas comunidades. Afirmó que estos avances evidencian una transformación en la infraestructura escolar del Distrito.

Asimismo, hizo un llamado a la Administración para que, además de fortalecer la infraestructura, se priorice la calidad educativa, garantizando que los estudiantes reciban una formación integral y competitiva.

Al cierre de la sesión, el presidente del Concejo, Hernando Piña, informó que mañana presentarán informe de gestión la Unidad Asesora de Contratación (UAC) del Distrito , así como de los jefes jurídicos del DATT, Valorización, Dadis, la ESE y el IPCC.

En este contexto, el concejal Johan Correa propuso incluir a Aguas de Cartagena en la jornada de rendición de informes, con el fin de que la empresa presente un balance sobre la situación del servicio en la ciudad. Recordó lo expuesto en el reciente debate de control político y mencionó los daños en la tubería que dejaron sin agua a más del 35 % del territorio.

Correa consideró pertinente que la empresa rinda informe junto a las demás dependencias, para conocer de primera mano el estado del servicio y evitar que se generen nuevas crisis antes de convocarla nuevamente a debate.

Finalmente, anunció que presentará la proposición correspondiente para que sea considerada por la plenaria.