Cárcel a hombre que habría repartido panfletos intimidatorios en El Carmen de Bolívar

Un juez de la República ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre capturado por la Policía Nacional cuando portaba 66 panfletos intimidatorios en el municipio de El Carmen de Bolívar, generando preocupación entre la comunidad.

El procedimiento se registró en la carrera 55 con calle 16, barrio Cantagallo, donde patrullas de vigilancia realizaban labores de patrullaje y registro, en medio de las alertas generadas por la circulación de mensajes intimidatorios en redes sociales.

Durante el operativo, los policías observaron a un ciudadano en actitud sospechosa y procedieron a realizarle un registro personal, encontrándole en su poder un sobre de manila que contenía 66 panfletos alusivos al grupo que se autodenomina “Patriotas del Dique – frente de guerra Los Colorados”.

El capturado fue identificado como Nestey Yessic Watts Chamorro, de 28 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de terrorismo.

De acuerdo con las autoridades, el detenido presenta anotaciones judiciales por los delitos de extorsión y abuso de confianza.

Tras las audiencias preliminares, un juez de la República decidió enviarlo a la cárcel, mientras avanzan las investigaciones por estos hechos que generaron temor entre algunos habitantes del municipio.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “No vamos a permitir que personas inescrupulosas generen miedo en nuestra comunidad a través de panfletos o mensajes intimidatorios. Seguimos desplegando todas nuestras capacidades institucionales para garantizar la seguridad y tranquilidad de los carmeros”.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para no difundir mensajes intimidatorios que circulan en redes sociales sin verificación, ya que esto puede generar pánico y desinformación.

Asimismo, invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho sospechoso o información que contribuya al avance de las investigaciones, recordando que la seguridad es un compromiso de todos.