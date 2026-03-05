Afinia renueva equipos y optimiza servicio de energía eléctrica en Montecristo, Bolívar

Afinia, filial del Grupo EPM, sigue desarrollando trabajos técnicos con el principal objetivo de ofrecer a los clientes – usuarios de Montecristo un servicio más confiable, municipio donde este jueves, 5 de marzo, desarrollará actividades en la infraestructura eléctrica que les suministra energía.

El personal operativo adelantará labores de renovación, mantenimiento de equipos y de poda técnica preventiva, que demandan la interrupción del servicio entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., en la zona urbana y rural del municipio Montecristo.

Estas labores hacen parte de los trabajos programados que desarrolla la compañía para seguir contribuyendo al bienestar de los habitantes con un servicio de calidad.

Afinia recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 115 y aplicación para teléfonos móviles afiniapp para reportar eventos con el servicio de energía, e invita a sus clientes – usuarios a consultar la programación de interrupciones en la sección trabajos programados en el portalwww.afinia.com.coy en el canal de WhatsApp Afinia trabajos programados Bolívar.