Afinia activa plan especial para garantizar energía durante la jornada electoral

Con el objetivo de garantizar la continuidad y confiabilidad del servicio de energía durante la jornada electoral de este domingo, Afinia, filial del Grupo EPM, activó un plan especial de contingencia que permitirá atender de manera oportuna cualquier eventualidad que se presente en la red eléctrica.

Para esta jornada, la compañía desplegará cerca de 1.000 colaboradores entre personal técnico, operativo y administrativo, quienes estarán disponibles las 24 horas antes, durante y después del proceso electoral, con especial atención en los circuitos que suministran energía a puestos de votación y centros de escrutinio.

Este dispositivo operativo es el resultado de un trabajo preventivo que Afinia viene desarrollando desde el mes de febrero en diferentes puntos de su área de operación, con el propósito de fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico durante el desarrollo de los comicios.

Entre las acciones realizadas se destacan inspecciones mediante termografía en circuitos y líneas de distribución, mantenimiento en subestaciones, revisión de transformadores y labores de poda técnica preventiva, actividades que permiten identificar posibles fallas y reducir riesgos en la prestación del servicio.

Asimismo, la compañía verificó previamente la ubicación de los puestos de votación y de los puntos destinados para el escrutinio, con el fin de disponer brigadas operativas, equipos especializados, materiales y herramientas que permitan responder con rapidez ante cualquier eventualidad.

El gerente general de Afinia, Ricardo José Arango Restrepo, explicó que la compañía ha venido fortaleciendo la infraestructura eléctrica que respalda el proceso electoral.

“Contamos con un robusto equipo interdisciplinario que estará disponible las 24 horas desde el sábado previo a la jornada electoral. Desde febrero adelantamos revisiones y correcciones en puntos críticos de los circuitos que alimentan los lugares donde funcionarán los puestos de votación y los centros de escrutinio. Además, mantenemos contacto directo con las autoridades para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad”, señaló.

Afinia recordó que durante la jornada estarán habilitados todos sus canales de atención para el reporte de incidencias o solicitudes relacionadas con el servicio de energía. Los usuarios pueden comunicarse a través de las líneas 115, 6502120 y 01 8000 919191, así como mediante la página web www.afinia.com.co y la aplicación Afiniapp.

Con este plan de contingencia, la compañía reafirma su compromiso con la continuidad del servicio eléctrico y el normal desarrollo de los procesos democráticos en el país.