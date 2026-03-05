1.650 policías garantizarán la seguridad electoral en Bolívar este 8 de marzo

En el marco del Plan Democracia, el departamento de Bolívar se prepara para vivir una jornada electoral segura el próximo domingo 8 de marzo, con el despliegue de un amplio operativo de seguridad por parte de la Policía Nacional de Colombia, que contará con más de 1.650 uniformados distribuidos en toda la jurisdicción.

El dispositivo fue diseñado para garantizar el orden público, prevenir delitos electorales y acompañar a los ciudadanos durante todo el proceso de votación. Los uniformados estarán ubicados estratégicamente en los diferentes puestos de votación, brindando cobertura antes, durante y después del cierre de las urnas.

El plan de seguridad también contempla la participación de unidades especializadas como Policía Judicial, Inteligencia, Tránsito y Transporte, Protección y Servicios Especiales, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), Carabineros y Guías Caninos, además de la implementación de zonas de atención para responder oportunamente ante cualquier eventualidad.

Adicionalmente, contamos con un importante apoyo institucional proveniente de la ciudad de Bogotá, con la llegada de aproximadamente 195 funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) y de la Dirección de Inteligencia Policial, quienes fortalecerán las labores de control, investigación y prevención.

De igual forma, la Policía trabajará de manera articulada con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía General de la Nación, autoridades locales y organismos de control, con el objetivo de garantizar un proceso electoral transparente y en completa tranquilidad.

“El domingo estaremos presentes en los 34 municipios y 7 corregimientos, asegurando que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente seguro. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que pueda constituir delito electoral; su información es fundamental para proteger la transparencia de nuestra democracia”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades recordaron que la ciudadanía podrá reportar irregularidades o conductas sospechosas a través de la línea de emergencia 123, en los puestos de votación o en la estación de Policía más cercana, con total garantía de confidencialidad.

La Policía Nacional reiteró el llamado a los bolivarenses a participar en la jornada electoral con responsabilidad y compromiso democrático, contribuyendo al desarrollo de unas elecciones en paz y con total normalidad.