Nueve pavimentaciones del COMPI en la Localidad Industrial y de la Bahía de Cartagena

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, continúa liderando la transformación urbana del departamento con el anuncio de nueve nuevas obras de pavimentación en la Localidad Industrial y de la Bahía, a través del programa COMPI.

Con una intervención de 1,8 kilómetros en distintos sectores estratégicos, la Gobernación de Bolívar consolida una de sus apuestas más ambiciosas para mejorar la movilidad, la calidad de vida y las oportunidades en Cartagena.

Las nuevas obras beneficiarán a cientos de familias en:

• Dos calles en el corregimiento de Pasacaballos (Ciudadela Primero de Agosto y carrera 14) • La Victoria

• San Fernando, sector Simón Bolívar

• San Pedro Mártir (sectores 2 de Noviembre y Las Colinas)

• San Fernando, sector La Florida

• Dos calles en San José de los Campanos (calle 38 y sector Alto calle 1)

Menos barro, más oportunidades

Para el gobernador Arana, estas intervenciones van mucho más allá del concreto.

“Cuando hablamos de un Bolívar Mejor, hablamos de obras reales que transforman la vida de nuestra gente. El COMPI demuestra que sí es posible avanzar cuando gobierno y comunidad trabajan juntos. Aquí no solo estamos pavimentando calles, estamos pavimentando oportunidades”, afirmó el mandatario departamental.

Cada obra representa menos polvo en verano, menos barro en invierno y más seguridad, valorización y bienestar para las familias.

Un modelo que construye comunidad

El programa Construcción de Obras Motivadoras de Participación Integral (COMPI) se ha convertido en uno de los sellos de la administración Arana Padauí.

Su modelo participativo establece que la Gobernación aporta los materiales, mientras la comunidad contribuye con mano de obra, fortaleciendo la corresponsabilidad y el sentido de pertenencia.

Bajo este esquema, las nueve nuevas pavimentaciones se suman a las 10 ya anunciadas para la Localidad de la Virgen y Turística, consolidando un plan integral de intervención urbana.