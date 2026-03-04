Jovanna Villamizar, primera bolivarense en ser elegida ‘Niña Colombia Models Internacional Little’

La reina bolivarense destacó en presentaciones artísticas, folclóricas, pasarela y belleza infantil.

Dejando en alto los colores y honrado las raíces y la tradición del departamento de Bolívar, Jovanna Villamizar Marrugo, es la nueva Niña Colombia Models Internacional 2026.

El triunfo obtenido en esta gala final efectuada en la ciudad de Bucaramanga le permitirá a la niña bolivarense de 9 años de edad, quien ostenta también el título de Belleza Caribe 2026 y además estudiante de cuarto grado en el colegio militar Almirante Colón de Cartagena representar al país en el exterior.

Este importante certamen de carácter internacional que cuenta por supuesto con el respaldo de la organización se escenificará en la República Dominicana en los próximos meses.

Para contextualizar, durante el proceso la reina bolivarense demostró su sensibilidad y compromiso en temas inherentes a la conservación del ambiente, la no aceptación al bullying o matoneo infantil, proyectos ecológicos, la empatía y el respeto hacia las personas.

En las clasificaciones finales acaecidas en el municipio de La Mesa de Los Santos, jurisdicción del departamento de Santander, las niñas concursantes de varios departamentos y regiones de Colombia realizaron pruebas de talento, bailes autóctonos, representación de regiones y programaciones de integración. Ya en Bucaramanga se efectuó la entrevista con el jurado, así como la gala de premiación y talento, la cual tuvo lugar en el auditorio ‘Pedro Gómez Valderrama’ en el Parque de Los Niños.

En esta velada y en las pruebas adelantadas en la población campesina de La Mesa de Los Santos la candidata de Bolívar, logró puntajes destacados en pasarela, stands de regiones, baile y representatividad, que la catapultaron a obtener este significativo triunfo para el departamento y la ciudad de Cartagena.

Luego de la premiación, la nueva Niña Colombia Models Internacional 2026, manifestó su satisfacción y complacencia por el título obtenido.

“Me siento muy feliz y contenta por este logro, ya que representé con mucho orgullo y satisfacción a mi departamento de Bolívar en este concurso. Ahora voy por mi país. Seguiré trabajando con el propósito de tener una buena presentación y de igual forma enarbolar la bandera de mi Colombia”, precisó Jovanna Villamizar Marrugo, Niña Colombia Models Internacional.

Vale la pena recalcar que Jovanna Villamizar es una notoria danzadora de la academia ‘Bailarte’ en la categoría de Princesas A, hija del comunicador social y periodista- asesor de la Gobernación de Bolívar, Giovanni Villamizar y Lucelys Marrugo, funcionaria de Hacienda Distrital.

Mini Colombia Internacional ORG, es un concurso que promueve el talento de las chiquillas colombianas en el territorio nacional e internacional, el cual inicio como un evento para niñas entre los 4 a 17 años, gracias al sueño de un equipo de profesionales, academias, entidades gubernamentales y privadas. Actualmente viene trabajando como una organización nacional, educativa, cultural y promotora de talentos, una base social, con varios frentes de acción, permitiendo así a las niñas poder mostrar su rol de líder y artista infantil colombiana.

Mini Colombia Internacional por medio de actividades, escenarios y presentaciones muestra el talento, la cultura, el turismo y las tradiciones de cada región. Con proyectos sociales educativos y ecológicos que se realizan a nivel nacional y se promueven internacionalmente, demostrando que los niños tienen voz y acción fundamental en Colombia.

Teniendo en cuenta las directrices de dicha organización en esta categoría Little, donde Jovanna Villamizar Marrugo de Bolívar resultó ser ganadora, el objetivo es delimitado a promover el rol de líderes y artistas infantiles, con énfasis en proyectos sociales y ecológicos.

Durante estos meses, la nueva Niña Colombia Models Internacional seguirá su preparación y manejo de cara al evento internacional que debe afrontar en representación de Colombia.