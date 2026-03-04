Veolia realiza intercambio de materiales aprovechables por kits escolares en la I.E Manuela Vergara de Curi, para incentivar el reciclaje y resaltar la labor de los recicladores

Veolia comprometida con la construcción de tejido social en los territorios y en el desarrollo de Cartagena, genera espacios de participación y educación en las comunidades e Instituciones Educativas, que hacen parte de su área de prestación del servicio público de aseo; por ello llevó a cabo una actividad ambiental y educativa en la I.E Manuela Vergara de Curi, con un intercambio de materiales aprovechables por kits escolares, para incentivar el reciclaje y resaltar la labor de los recicladores. Se contó con la participación de la Oficina de Servicios Públicos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Cartagena y del Establecimiento Público Ambiental (EPA), quienes contribuyeron activamente en el desarrollo de las actividades.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Se entregaron 160 kits escolares a los estudiantes, quienes aportaron materiales aprovechables. Mediante un taller sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y la separación en la fuente, incentivamos la cultura del reciclaje y resaltamos la importante labor que realizan los recicladores en el cuidado del medio ambiente de Cartagena.

“Veolia desde su responsabilidad social corporativa y el compromiso con el desarrollo sostenible de los territorios en Cartagena, realizó esta actividad con los estudiantes de la I.E Manuel Vergara de Curi, espacio de formación, para que puedan convertirse a futuro en agentes de cambio social y ambiental en sus territorios, especialmente en la construcción de comunidades sostenibles” puntualizó Yolanda González puente, Gerente General Veolia Aseo Cartagena.

Con estas acciones la empresa reafirma su compromiso con el desarrollo social y ambiental de Cartagena y suma con estas acciones ambientales y sociales a la transformación ecológica.