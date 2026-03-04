El ingeniero colombiano que puso la ingeniería al servicio de los más vulnerables

El ingeniero colombiano Juan Carlos Lucena, profesor en la Colorado School of Mines, es uno de los principales impulsores de la llamada Ingeniería Humanitaria, un enfoque que propone poner la tecnología al servicio directo de las comunidades más vulnerables.

En A Vivir Que Son Dos Días, Juan Carlos Lucena explicó que la idea comenzó a gestarse en los años ochenta, cuando, tras graduarse en Estados Unidos, encontró que las opciones laborales para un ingeniero se limitaban al sector corporativo o al ámbito militar. Convencido de que debía existir otra forma de ejercer la profesión, decidió estudiarla desde una perspectiva crítica y humana para transformarla.

Hoy, su trabajo tiene un impacto directo en Colombia. En alianza con la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de La Salle, lidera la Cátedra Nacional de Ingeniería Humanitaria, un espacio académico que invita a los estudiantes a replantear su papel social. Además, dirige proyectos en los que estudiantes estadounidenses diseñan soluciones tecnológicas para recicladores de oficio en Bogotá y Medellín, desde el rediseño de carritos de recolección hasta procesos para limpiar plástico y aumentar su valor comercial.

El alcance va más allá. Su equipo trabaja con mineros de carbón en Amagá en soluciones frente a emisiones de metano; con mineras ancestrales del Chocó en procesos de fitominería; y en iniciativas de minería urbana orientadas a recuperar materiales valiosos a partir de residuos.

Para Juan Carlos Lucena, el objetivo es claro: que la ingeniería deje de estar desconectada de las comunidades vulnerables y se convierta en una herramienta real de transformación social. Desde Colorado, pero con la mirada puesta en Colombia, insiste en que la ingeniería no solo construye infraestructura: también puede construir dignidad.