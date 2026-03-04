Cayó ‘El Viejo’, sindicato de liderar extorsiones para el Clan del Golfo en Bolívar

Un nuevo resultado contra las estructuras del crimen organizado fue reportado por la Policía Nacional de Colombia en el departamento de Bolívar. En el municipio de María La Baja, fue capturado un presunto integrante del grupo armado organizado Clan del Golfo, señalado de liderar actividades extorsivas en la zona.

El procedimiento se realizó en el corregimiento Nueva Florida, donde la Policía a través de su grupo GAULA-Bolívar, en coordinación con inteligencia policial, logró la captura de alias “El Viejo” o “Pájaro”, por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido haría parte de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo y tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 15 años. Según información de inteligencia, habría militado anteriormente en el componente armado del Frente Martín Caballero de las extintas FARC-EP.

Las investigaciones señalan que las cuotas extorsivas exigidas a comerciantes y ciudadanos oscilaban entre 1.000.000 y 5.000.000 de pesos, dependiendo de la actividad económica de las víctimas.

El capturado presenta antecedentes judiciales por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Tras su judicialización, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y en audiencias preliminares un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó: “Con este resultado afectamos de manera directa las finanzas criminales de esta subestructura del Clan del Golfo. Seguimos trabajando articuladamente para proteger a nuestros comerciantes y ciudadanos de las amenazas y la extorsión”.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho de extorsión a través de las líneas habilitadas del GAULA, garantizando absoluta reserva.