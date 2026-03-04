Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena gestiona nuevas rutas internacionales durante evento en Brasil

Del 3 al 5 de marzo, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez participará —a través de su Gerencia de Asuntos Corporativos y Comercial— en Routes Americas, el principal encuentro de desarrollo de rutas aéreas del continente, que se lleva a cabo en Río de Janeiro, Brasil.

La presencia del aeropuerto en este escenario internacional busca seguir fortaleciendo la conexión de Cartagena con el mundo, promoviendo nuevas oportunidades de crecimiento en materia de rutas y frecuencias.

La Heroica se destaca por ser uno de los principales destinos turísticos y de negocios en Colombia abarcando un número importante de congresos y convenciones internacionales a lo largo del año.

A lo anterior se suma la importante actividad económica de Cartagena y de Bolívar enfocada no solo hacia el turismo, sino a sectores petroquímicos e industriales.

La presencia en Routes de las Américas hace parte de una sólida estrategia del Rafael Núñez por atraer cada vez más rutas nacionales e internacionales, complementada con un fuerte despliegue logístico y de atención tanto a aerolíneas como a pasajeros, para garantizar altos estándares de seguridad y calidad en el servicio.

Actualmente, la terminal aérea es la mejor conectada del Caribe colombiano con 18 destinos internacionales y la tercera con mayor movilización de pasajeros en el país.

En el 2025, registró un movimiento de 1.752.903 pasajeros extranjeros y obtuvo la certificación de Aeródromo Internacional por parte de la Aerocivil que reconoce los altos estándares de seguridad operacional del Rafael Núñez.

Esta participación en Routes Americas ratifica el compromiso del aeropuerto con el desarrollo de la ciudad, al apostar por una mayor conectividad que impulse el turismo, el comercio y la proyección internacional de Cartagena.