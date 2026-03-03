Ya comenzó a funcionar el primer Consultorio Dorado en Santander

Bucaramanga

La Liga Santandereana contra el Cáncer dio apertura al primer Consultorio Dorado en el departamento con el que se busca eliminar las barreras de acceso a los pacientes pediátricos que son diagnosticados con esta enfermedad.

Diana Valencia, directora de planeación y proyectos de la Liga Santandereana contra el Cáncer indicó que "el cáncer infantil es una enfermedad no prevenible, que carece de medidas de tamizaje y que la única oportunidad que se tiene es consultar a tiempo y detectar a tiempo esos signos y síntomas“, por eso la necesidad de tener estos espacios en las regiones.

Además, dijo Valencia que se viene teniendo una curva descendiente en casos de cáncer infantil, en Santander en el 2025 se registraron 85 casos, pero enfatizó en que esto se da porque no se hace el diagnóstico a tiempo debido a las barreras en el sistema de salud y por eso, la necesidad de tener en todas las cabeceras consultorios de este tipo.

“Nosotros lo que tenemos es un modelo con un apoyo multisectorial. Ya tuvimos la primera capacitación a 148 profesionales de todas las ESE del departamento. Esos esos médicos generales que están en los municipios que encuentren un paciente con signos y síntomas o ese paciente que ha re consultado tres, cuatro, cinco veces y ellos no saben qué es lo que tienen, pues esos pacientes activan el área epidemiológico, ya tienen la línea de comunicación, activan el código dorado y serán atendidos aquí en la liga", enfatizó la doctora Valencia.

Se espera que en el departamento de Santander sean por lo menos 20 consultorios dorados y que estén ubicados en los hospitales públicos en las provincias.