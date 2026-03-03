Recuperan 19 cuerpos de personas desaparecidas por el conflicto armado en el cementerio de Necoclí

La Unidad de Búsqueda realizo su tercera intervención en el cementerio de Necocli. (Foto: cortesía)

La Unida de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recupero 19 cuerpos en el cementerio de Necoclí, en el departamento de Antioquia, con esta tercera fase de trabajo, la entidad eleva a 41 el total de cuerpos exhumados en este camposanto.

La intervención responde no solo a las labores humanitarias de búsqueda en el contexto del conflicto armado colombiano, sino también a la urgencia generada por la erosión costera que amenaza con afectar gravemente este y otros sitios de interés forenses ubicados en la zona.

De acuerdo con la Unidad de Búsqueda, en la tercera fase se abordaron 17 sitios de interés forense dentro del cementerio, donde habían sido inhumados de manera clandestina cuerpos de personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016. Muchos de los restos fueron depositados en cajones improvisados de madera o envueltos en plástico.

Actualmente los cuerpos recuperados se encuentran en proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de medicina Legal Y Ciencias Forenses, una vez sean identificados, se procederá a su entrega digna a las familias, cumpliendo de esta manera con el derecho que tienen de saber qué sucedió con sus seres queridos.

Tres fases de intervención:

El proceso de recuperación se ha desarrollado en tres etapas.

Primera fase (2025): Recuperación de 6 cuerpos.

(2025): Recuperación de 6 cuerpos. gunda fase (2025): Se añade la recuperación de 16 cuerpos más.

(2025): Se añade la recuperación de 16 cuerpos más. Tercera fase (2026): Recuperacion de 19 cuerpos.

Las acciones de la Unidad de Búsqueda en el cementerio de Necoclí se han adelantado bajo criterios técnicos y científicos, priorizando la preservación de los riesgos y la cadena de custodia para facilitar los procesos de identificación y una entrega digna a los familiares.

Estan en la búsqueda de más de 1.500 personas ausentes en el Norte de Urabá, de las cuales 533 corresponden al municipio de Necoclí. La mayoría de personas inhumadas en el cementerio provenias de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. Muchos eran habitantes de los propios corregiminetos del municipio de Necoclílo que evidencia el impacto del conflicto en las comunidades de esta región costera.