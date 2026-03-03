Real Cartagena impuso condiciones pero no logró anotar en Bogotá: igualó 0-0 ante Tigres FC

En un compromiso intenso y con múltiples emociones, Real Cartagena igualó 0-0 frente a Tigres FC en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, por la séptima fecha del Torneo BetPlay.

A pesar de que el marcador no se movió, el encuentro estuvo lejos de ser aburrido. El conjunto cartagenero asumió la iniciativa desde los primeros minutos y logró arrinconar por largos pasajes del compromiso a los locales, generando varias aproximaciones claras de gol.

Los dirigidos por el profesor Álvaro Hernández mostraron orden en defensa y profundidad por las bandas, presionando alto y obligando a Tigres a replegarse en su propio campo. Sin embargo, la falta de definición y la destacada actuación del arquero local evitaron que el equipo auriverde se fuera arriba en el marcador.

Por su parte, Tigres también tuvo opciones, especialmente en transiciones rápidas, pero se encontró con una sólida respuesta del guardameta Heroico Guillermo Gómez, quien se convirtió en una de las figuras del compromiso. Ambos arqueros terminaron siendo protagonistas, sosteniendo el empate con intervenciones determinantes.

Con este resultado, Real Cartagena llegó a 14 puntos y se mantiene en la parte alta de la tabla, ocupando actualmente la tercera posición del campeonato, consolidándose como uno de los equipos más regulares en este inicio de temporada.

El próximo reto para el conjunto cartagenero será este viernes 6 de marzo, cuando reciba a Orsomarso en el estadio Jaime Morón, donde buscará volver a la senda del triunfo y seguir firme en la pelea por el ascenso.