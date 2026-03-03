Pitalito fortalece su seguridad con más pie de fuerza y tecnología

Neiva

La administración municipal aseguró que avanza de manera constante en el fortalecimiento de la seguridad, tanto en el ámbito institucional como en la implementación de nuevas estrategias. Entre las acciones recientes se destaca la entrega de 12 motocicletas y una camioneta a la Policía, con el fin de reforzar el pie de fuerza en la ciudad. Estas herramientas permitirán mejorar la capacidad de reacción y presencia en los diferentes sectores.

Dentro de las nuevas medidas se encuentra la creación del “Escuadrón Cafetero”, una unidad conformada por diez uniformados dedicados exclusivamente a brindar acompañamiento a exportadores, compradores y productores de café. Esta estrategia busca proteger las transacciones comerciales, especialmente los viernes y sábado, cuando se registra mayor movimiento económico.

Yider Luna, alcalde de Pitalito, expreso que “otro de los avances significativos es la puesta en funcionamiento de una moderna central de monitoreo que opera con 520 cámaras de seguridad distribuidas en distintos puntos del municipio. Asimismo, se incorporaron dos drones de inteligencia para apoyar labores de vigilancia y control. A esto se suma la central de monitoreo de GPS, gracias a la cual se han recuperado numerosas motocicletas robadas”.

El programa “Vecino Vigilante” continúa siendo uno de los pilares de la estrategia de seguridad y ha servido como modelo para otros municipios. De manera paralela, ya fueron contratados nuevamente los gestores de convivencia y seguridad ciudadana, quienes trabajan articuladamente con la Policía en parques, vías y zonas de alta afluencia.