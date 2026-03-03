Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 mar 2026 Actualizado 01:24

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Personería Distrital de Cartagena no tendrá atención en sede de la fiscalía hasta el 6 de marzo

En la oficina principal habrá servicio sin problemas

Personería

Personería

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

La Personería Distrital de Cartagena informó a la comunidad cartagenera en general que desde el día lunes 2 de marzo hasta el día 6 de marzo del año 2026, no se estará prestando atención al público en la sede Fiscalía Crespo, debido a inconvenientes en el sistema de datos que afectan la prestación normal del servicio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante estos días, la atención se estará brindando en la sede principal, ubicada en la Avenida Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, Calle 32 No. 20C-14, en el horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

“Agradecemos la comprensión de la ciudadanía y reiteramos nuestro compromiso de continuar prestando el servicio de manera oportuna y eficiente”, declaró la entidad.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir