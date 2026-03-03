Personería Distrital de Cartagena no tendrá atención en sede de la fiscalía hasta el 6 de marzo

La Personería Distrital de Cartagena informó a la comunidad cartagenera en general que desde el día lunes 2 de marzo hasta el día 6 de marzo del año 2026, no se estará prestando atención al público en la sede Fiscalía Crespo, debido a inconvenientes en el sistema de datos que afectan la prestación normal del servicio.

Durante estos días, la atención se estará brindando en la sede principal, ubicada en la Avenida Pedro de Heredia, Pie de la Popa, sector Lo Amador, Calle 32 No. 20C-14, en el horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

“Agradecemos la comprensión de la ciudadanía y reiteramos nuestro compromiso de continuar prestando el servicio de manera oportuna y eficiente”, declaró la entidad.