“Es una demostración que es una empresa sólida”: gerente del IBAL sobre certificaciones ICONTEC

Ibagué

Durante una semana los delegados de ICONTEC verificaron y evaluaron los procesos en cumplimiento de la norma técnicas de calidad, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental.

Tras varios días de trabajó la entidad otorgó la renovación de las certificaciones ISO 9001 en Calidad, ISO 14001 en el Sistema Integrado Gestión Ambiental e ISO 45001 en Seguridad y Salud en el Trabajo a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL.

Estas certificaciones avalan que los diferentes procesos ejecutados en esta empresa local cumplen con estándares de calidad, ambientales y de seguridad y salud que se ajustan a la exigencia de normas internacionales.

De acuerdo con el auditor líder del proceso, Eduardo Ronderos, se logró evidenciar el cumplimiento de los requisitos establecidos por ICONTEC para la renovación de su sistema de gestión.

“La recomendación de los auditores es la renovación de las tres certificaciones de su sistema de gestión y eso soportado en las evidencias que se tomaron durante el ejercicio de la auditoría. Damos gracias al Equipo del IBAL que permitió que se desarrollaran las auditorías”, sostuvo el delegado del organismo certificador.

Por su parte, el gerente general del IBAL, Roberto Santofimio Varón resaltó que este resultado demuestra que es una empresa sólida y mantiene un trabajo para alcanzar la mejora continua.

“Es una demostración que es una empresa sólida que trabaja cada día para la mejora continua y que sigue siendo la mejor empresa de Ibagué”, aseguró Santofimio.

El directivo agregó que los ibaguereños pueden estar tranquilos de una empresa que trabaja para que cada día sea mejor.

“Pese a todas las dificultades y problemas que podemos tener siempre estamos en procura de mejorar y buscar que un usuario sea atendido en debida forma”, agregó el gerente del IBAL.

Dato: la renovación de estas tres certificaciones ICONTEC tendrán una vigencia de tres años.