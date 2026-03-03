Hable con elPrograma

03 mar 2026

Cartagena

En Turbaco Guardia Ambiental intensifica operativos para erradicar basureros satélites

La intervención se dio de manera conjunta con funcionarios de la alcaldía municipal

Cortesía

Cortesía

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En un esfuerzo por preservar el ecosistema local, garantizar la salud pública y erradicar basureros satélites, la Guardia Ambiental de Colombia, en articulación con la Alcaldía Municipal de Turbaco, puso en marcha un CAI Ambiental en esta población.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Para darle inicio a este plan, se desplegó un primer operativo de control y vigilancia en puntos estratégicos del municipio, en los cuales se les hace inspección a carro mulas y otros vehículos de carga, concientizando a sus conductores para evitar el depósito de escombros y residuos en zonas verdes prohibidas.

Este CAI Ambiental actúa como primer frente de defensa contra el de arrojo ilegal de escombros, basuras y desechos sólidos que afectan las zonas rurales y periféricas del municipio. También realiza patrullajes constantes en áreas críticas identificadas como “puntos críticos” de contaminación.

La administración municipal y la Guardia Ambiental reiteran que no habrá tolerancia para quienes atenten contra el patrimonio ambiental de los turbaqueros y se invita a la ciudadanía a colaborar activamente denunciando cualquier irregularidad a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Turbaco.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

