En Turbaco Guardia Ambiental intensifica operativos para erradicar basureros satélites

En un esfuerzo por preservar el ecosistema local, garantizar la salud pública y erradicar basureros satélites, la Guardia Ambiental de Colombia, en articulación con la Alcaldía Municipal de Turbaco, puso en marcha un CAI Ambiental en esta población.

Para darle inicio a este plan, se desplegó un primer operativo de control y vigilancia en puntos estratégicos del municipio, en los cuales se les hace inspección a carro mulas y otros vehículos de carga, concientizando a sus conductores para evitar el depósito de escombros y residuos en zonas verdes prohibidas.

Este CAI Ambiental actúa como primer frente de defensa contra el de arrojo ilegal de escombros, basuras y desechos sólidos que afectan las zonas rurales y periféricas del municipio. También realiza patrullajes constantes en áreas críticas identificadas como “puntos críticos” de contaminación.

La administración municipal y la Guardia Ambiental reiteran que no habrá tolerancia para quienes atenten contra el patrimonio ambiental de los turbaqueros y se invita a la ciudadanía a colaborar activamente denunciando cualquier irregularidad a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Turbaco.