Distrito anuncia iniciativa para administrar y ampliar el Corredor de Carga sin peajes internos

En el marco de la 53 Asamblea Anual de Afiliados de Camacol Bolívar, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, anunció que presentará ante el Concejo Distrital la creación de una empresa pública para el mantenimiento y proyección del Corredor de Carga, y para gerenciar los nuevos grandes escenarios públicos como el Gran Malecón del Mar, el Distrito Creativo de Manga, la Plaza de Variedades, el Nuevo Chambacú, entre otros.

Durante su intervención ante el gremio constructor, el mandatario explicó que esta iniciativa surge como una estrategia para garantizar herramientas legales y fortalecimiento financiero para gerenciar y mantener los grandes escenarios y proyectos; pero también como una solución estructural para garantizar la sostenibilidad de una vía clave para la competitividad de la ciudad.

Más de 17.000 vehículos se movilizan diariamente por el Corredor de Carga de Cartagena, funcionando como un eje crítico de competitividad portuaria y acceso industrial. Esta vía soporta un intenso tráfico pesado de contenedores y transporte de mercancías, lo que hace indispensable una estructura técnica permanente que garantice su mantenimiento y proyección a largo plazo. Sin peajes y con control público.

“Estamos pensando en una entidad muy técnica, de carácter público - privada, capaz de administrar escenarios como el Parque Centenario y mantenerlo en buenas condiciones, pero también con la capacidad de proyectarse frente a una vía tan importante como lo es el Corredor de Carga”, afirmó el alcalde.

El alcalde Dumek Turbay expuso que el renglón privado que tendría la empresa pública es para que el sector empresarial, las Juntas de Acción Comunal, los Consejos Comunitarios, entre otros actores sociales, que se benefician o el bienestar o afectación del Corredor de Carga o de alguno de los escenarios incide en sus vidas, tengan injerencia en las decisiones de la nueva entidad.

“La idea es que sea una empresa público - privada donde los privados tengan asiento importante en los temas de la ciudad, y sea una empresa eficiente que pueda tomar decisiones y financiar los temas de mantenimiento, sostenibilidad, control, seguridad y acondicionamiento de temas públicos como parques, nuevos escenarios, vías, entre otros”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “La empresa debe ser una entidad capaz de sostener y mantener parques como el Centenario, complejos deportivos como Nuevo Chambacú o grandes escenarios como el Gran Malecón del Mar; pero también una vía completamente importante y de alto flujo como el Corredor de Carga. Debe ser altamente eficiente y tener todos los recursos necesarios para cuidar nuestros escenarios.

No más peajes internos en Cartagena

El mandatario fue enfático en que hablar del mantenimiento del Corredor de Carga implica necesariamente pensar en su futuro crecimiento, proyección y ampliación. “Es inevitable hablar del proyecto de mantenimiento del Corredor de Carga y no referirnos a su ampliación. Si llega a surgir esta empresa, hay que hablar de la ampliación de esta vía por donde a diario circulan miles de vehículos”, sostuvo.

El alcalde Dumek Turbay ratificó su postura contra los peajes internos y despejó cualquier inquietud sobre la posibilidad de implementar peajes para financiar la intervención y mantenimiento del corredor de carga u otro proceso de ciudad.

“En esta administración no existe ni se contempla el cobro de un peaje para que la vía se mantenga. Estamos hablando de una empresa pública, que se encargue del mantenimiento y la sostenibilidad, sin trasladarle esa carga al ciudadano”, puntualizó.

La propuesta será presentada formalmente al Concejo Distrital en los próximos días, en medio del primer periodo de sesiones ordinarias del 2026, y hace parte de la visión del gobierno distrital para fortalecer la infraestructura estratégica, generar confianza en el sector constructor y consolidar a Cartagena como una ciudad competitiva y preparada para el crecimiento.

Con esta iniciativa, la administración distrital busca dar un paso estructural en la gestión técnica y sostenible de sus principales activos viales, garantizando mantenimiento permanente, planeación a largo plazo y cero improvisaciones en una de las arterias más importantes para la economía local y portuaria, y en el manejo de grandes escenarios públicos con alta afluencia y disfrute por los cartageneros.