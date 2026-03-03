Defensoría alerta por riesgos electorales en 28 municipios del Tolima

Tolima

A menos de una semana de las elecciones del 8 de marzo, la Defensoría del Pueblo reveló que su Sistema de Alertas Tempranas ha identificado riesgos electorales en por lo menos 28 municipios del Tolima, especialmente en el sur del departamento.

De acuerdo con un informe del Ministerio Público, al que tuvo acceso Caracol Radio, el riesgo se debe principalmente al “fortalecimiento de la gobernanza armada ilegal de las facciones disidentes de las extintas Farc”.

Las principales amenazas, según el informe, se ciernen sobre los municipios donde se vota para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), donde hay reportes de presiones y restricciones directas sobre la comunidad por parte del Nuevo Estado Mayor Central, es decir, las disidencias de alias Iván Mordisco.

La paz en riesgo

En el municipio de Rioblanco, integrantes del Frente Ismael Ruiz convocaron a la población civil para prohibir explícitamente la participación en actividades proselitistas y cualquier tipo de respaldo o interacción con candidaturas o partidos políticos.

De otro lado, en los corregimientos El Limón y La Marina, en Chaparral, el Frente Jerónimo Galeano ha impuesto prohibiciones de ingreso a candidatos para realizar campaña en estas zonas rurales.

Asimismo, en Chaparral, al igual que en Ataco, se ha reportado un incremento inusual en la inscripción de cédulas, con tasas de 60,9 y 60,5 por cada mil habitantes, respectivamente, muy superiores a la media nacional, que es de 23,5. “Las autoridades locales advierten que las disidencias podrían estar buscando influir en el censo electoral para favorecer o presionar resultados”, reza el informe.

Candidatos en riesgo

En su informe, la Defensoría también reveló que tiene registros de amenazas concretas contra diversas categorías de candidatos y autoridades en el departamento.

Se documentó una amenaza del Frente Jerónimo Galeano contra un candidato a la curul de paz, prohibiéndole el acceso a veredas de Chaparral. En Rioblanco (sector La Herrera), hombres armados hostigaron a un equipo de campaña a la CITREP, desinstalaron su publicidad y realizaron disparos de advertencia.

Con relación a candidatos a la Cámara de Representantes en la curul ordinaria, se registró un acto de amenaza a través de redes sociales en contra de un aspirante, presuntamente por parte del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Se trataría de Marco Emilio Hincapié, cabeza de lista del Pacto Histórico

Así las cosas, según el mapa de riesgo revelado por la Defensoría, el Tolima es uno de los departamentos del centro del país con mayor cantidad de municipios en riesgo electoral. Un total de siete poblaciones requiere “acción urgente”: Ibagué, Ataco, Chaparral, Coyaima, Honda, Planadas y Rioblanco.

A su vez, 21 municipios requieren “atención prioritaria”: Alpujarra, Ambalema, Anzoátegui, Armero, Dolores, Espinal, Flandes, Fresno, Guamo, Icononzo, Lérida, San Sebastián de Mariquita, Melgar, Natagaima, Ortega, Prado, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Santa Isabel y Venadillo.