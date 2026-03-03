Hable con elPrograma

03 mar 2026

Caracol Radio entrega arreglos de daFlores.com de Estados Unidos para Colombia: inscríbase aquí

La entrega está sujeta a términos y condiciones.

Flores, imagen de referencia. Foto: getty Images/ daFlores.com

Caracol Radio entrega arreglos florales de daFlores.com por el Día de la Mujer únicamente para oyentes que estén en Estados Unidos con envío para Colombia.

Los oyentes podrán inscribirse vía correo electrónico enviando su nombre completo, cédula, correo electrónico, ciudad de Estados Unidos en la que se encuentran, ciudad de Colombia a la que se hará el envío y número de celular de Estados Unidos HACIENDO CLIC AQUÍ.

Las instrucciones y la dinámica serán anunciadas AL AIRE en 6AM W.

Los beneficiados serán contactados vía correo electrónico con las instrucciones.

