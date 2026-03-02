Valentina, la mágica y camaleónica artista argentina llegará a Colombia

De levantarse y ‘volar’.

Valentina es cantante, bailarina, aerealista, escritora, directora y pole dancer. Sorprende por sus múltiples dones. Además de convertir sus experiencias en canciones.

Estará en nuestro país como jurado internacional, en su rol como pole dancer en una competencia los dias 21 y 22 de marzo, la invitación llega por su notable trayectoria como bailarina clásica, directora en áreas de danza, teatro y circo. Su mirada sensible y mágica transforma por completo la experiencia del ‘pole dance’ dándole un giro completamente diferente y artístico. Lejos de la mirada sexual que se le dió siempre.

Comenzó a bailar desde su nacimiento ya que su madre era bailarina y le inculcó la danza clásica. Por lo tanto no es ajena a orquestas y zapatillas de punta. Ha conquistado escenarios del mundo con orquestas en vivo, y también ha triunfado en el pole dance.

Fue campeona de pole dance, luego se topó con un ambiente muy denso y decidió abrir puertas en otros países porque no pensaba renunciar a sus sueños.

‘Sentí que al ser mujer, bailarina, pole dancer y no estar dispuesta a vender mi integridad como ser humano, las puertas permanecerían cerradas en el ámbito artístico, así que sin dudar tomé mis valijas y luché por convertirme en la directora y artista que siempre supe que sería’ afirma la argentina y celebra su llegada a Colombia.

Se convirtió en la directora de su propia escuela en Argentina.

Debutó como directora internacional en Miami con su show ‘Life is music’ celebrando el lanzamiento de su libro infantil. El cual habla de fe, cumplir sueños y volar.

‘Vuelo’ es importante porque no solamente habla de la acción de poder volar, (tal como lo hace en el pole o en el aro) sino también de superar adversidades, y sobretodo siendo mujer en un mundo muy duro. Valentina trae a esta competencia y a Colombia la esencia de ‘Vuelo’.

No solo invita a mujeres a probar nuevas disciplinas como el aro, la danza o el pole sin importar edad ni contextura. Sino también a desafiar la gravedad y luchar por sus sueños alzando la voz.

“Siento que soy una Pop Star del Pole, que mi música me sana y que mis letras buscan un mundo mas armonioso”, comentó la bailarina y cantante en sus redes sociales luego de dar a conocer su pronta visita a nuestro país.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Valentina logró combinar todas estas facetas y luego escribió su libro “La vida es música” la artista argentina tendrá su stand en Medellín en el certamen Eclipsa Pole Cup.

La presentación de su libro en este mismo evento en la ciudad de Medellín, refleja el éxito que ha tenido esta obra literaria en países como Argentina y en los estados unidos donde la artista también estuvo radicada, logrando que las miradas se ablanden con respecto a sus múltiples roles, y alentando tanto a mujeres como a niñas a ‘volar’