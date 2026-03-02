Ranking internacional destacó al HUC como mejor hospital público de Cartagena

El Hospital Universitario del Caribe (HUC) fue reconocido nuevamente como el Mejor Hospital Público de Cartagena, de acuerdo con el ranking internacional publicado por la revista Newsweek y la firma global de análisis de datos Statista para el año 2026.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con este resultado, la institución completa dos años consecutivos liderando entre los hospitales públicos de la ciudad y se consolida como referente en la región Caribe, siendo además el único hospital público de la región Atlántica incluido en esta prestigiosa medición internacional.

En el escalafón general, el HUC ocupa el segundo lugar en la ciudad de Cartagena, superando a otras instituciones públicas y compitiendo de manera destacada frente a clínicas privadas de alto nivel. En Colombia subió cuatro puestos, pasando del 55 al 51. Este es un logro que reafirma su liderazgo en calidad, humanización y capacidad resolutiva.

Un reconocimiento al trabajo bien hecho

El ranking de Newsweek y Statista evalúa criterios como calidad y seguridad del paciente, reputación médica, satisfacción de usuarios, indicadores clínicos y gestión hospitalaria. El resultado alcanzado por el HUC es el reflejo de una transformación institucional sostenida, basada en la modernización de su infraestructura, la ampliación de servicios estratégicos y el fortalecimiento de su sostenibilidad financiera.

El gerente del Hospital Universitario del Caribe, Rodrigo Arzuza Jiménez, destacó que este reconocimiento “ratifica que vamos por el camino correcto”.

“Este logro es el reflejo del esfuerzo, la vocación y el compromiso de todo nuestro equipo asistencial y administrativo. Nos enorgullece que un hospital público, al servicio de la población más vulnerable, sea hoy referente de calidad y excelente servicio. Seguiremos trabajando para garantizar una salud digna, humanizada y accesible para todos los cartageneros y bolivarenses”, afirmó el directivo.

Claves del posicionamiento del HUC

El liderazgo alcanzado por el Hospital Universitario del Caribe responde a una estrategia integral de fortalecimiento institucional, entre cuyos avances se destacan:

* Expansión y modernización de la infraestructura hospitalaria, con adecuaciones que garantizan mayor seguridad y confort para pacientes y personal de salud.

* ⁠Fortalecimiento financiero y estabilidad institucional, que garantizan sostenibilidad y crecimiento continuo.

* ⁠Centro de referencia en cirugías de alta complejidad, con tecnología de punta y talento humano altamente calificado.

* ⁠Optimización de protocolos de calidad y seguridad del paciente, alineados con estándares nacionales e internacionales.

* ⁠Ampliación y fortalecimiento de servicios críticos, como urgencias, unidades de cuidados intensivos, especialidades médicas y quirúrgicas.

* ⁠Reducción en tiempos de espera y mayor oportunidad en la atención, mejorando la experiencia del usuario.

* ⁠Estrategias de humanización del servicio, enfocadas en la dignificación del paciente y su familia.

Además, el hospital ha consolidado una infraestructura hospitalaria óptima que permite garantizar continuidad y oportunidad en la atención de patologías de mediana y alta complejidad, incluyendo enfermedades raras o huérfanas, reafirmando su rol como institución universitaria y centro de referencia regional.

Un hospital público a la altura de los mejores del mundo

La inclusión del HUC en el ranking global de Newsweek y Statista no solo representa un reconocimiento internacional, sino también un mensaje claro: en Cartagena, la salud pública puede competir con los más altos estándares de calidad.

Este resultado fortalece la confianza de la ciudadanía en su hospital universitario y reafirma el compromiso institucional de seguir elevando los indicadores de calidad, innovación y atención humanizada.

El Hospital Universitario del Caribe continúa escribiendo una historia de compromiso, transformación, y orgullo para Cartagena y el departamento de Bolívar.