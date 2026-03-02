Ofensiva contra el tráfico de estupefacientes deja la captura de cinco persona

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena y su área metropolitana, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de cinco presuntos expendedores de drogas.

El primer operativo fue realizado en el barrio Pie del Cerro, en el que fueron sorprendidos tres sujetos del interior del país, expendiendo sustancias estupefacientes. Los capturados fueron identificados como ‘John Flaco’, ‘El Johnny’ y ‘El Paisa’, de 36, 25 y 36 años respectivamente.

Durante el procedimiento, les fueron incautados 1.158 dosis de marihuana, 316 dosis de cocaína, 140 dosis de base de coca, 500 bolsas herméticas para dosificar y tres celulares.

Los tres capturados eran los encargados del expendio de los alucinógenos en el Centro Histórico y zonas turísticas de la ciudad.

De igual forma, en el barrio Boston, fue ejecutada una orden de registro y allanamiento a una vivienda, capturando a ‘Oscarito’, de 26 años, natural de Cartagena, a quien le fueron encontradas 2 mil dosis de marihuana, 200 empaques para dosificar, una licuadora y un celular.

El capturado es señalado por la comunidad de ser el dinamizador de la venta de sustancias estupefacientes en el sector. Mensualmente distribuía más de 30.000 dosis de estupefacientes, con una renta criminal cercana a los 120.000.000 millones de pesos.

Finalmente, en el municipio de Turbaco, mediante una diligencia de registro y allanamiento fue capturado ‘El Gomelo’, de 25 años, natural del Santuario (Antioquia), por el delito de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Durante el procedimiento, fue incautada un arma de fuego tipo escopeta, 160 dosis de marihuana, dinero en efectivo y 650 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

Las investigaciones permitieron establecer que, este punto de expendio, utilizaba como fachada una tienda de abarrotes, mensualmente distribuía más de 800 dosis de estupefacientes con una renta criminal superior a los 8.000.000 millones de pesos.

Es de anotar, que los capturados presentaban 17 anotaciones judiciales por los siguientes delitos:

-‘El Johnny’

Tráfico de estupefacientes (2025 2022).

Concierto para delinquir (2024).

Lesiones personales (2020).

Concierto para delinquir agravado para darse para el narcotráfico (2017).

Suministro a menor (2014).

-‘John Flaco’

Tráfico de estupefacientes (2026, 2023).

Secuestro simple (2023).

Arma de fuego (2023).

-‘El Paisa’

Lesiones culposas (2015,2011).

-‘Oscarito’

Hurto calificado (2019)

Fuga de presos (2021)

Tráfico de estupefacientes (2025, 2025)

-‘El Gomelo’

Tráfico de estupefacientes (2013).

Inasistencia alimentaria (2024).

Los elementos incautados y los indiciados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 725 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 353 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además instrumentalizan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.