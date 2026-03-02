Nueva Plaza de Variedades de Cartagena recibió más de 5.000 visitantes

La Plaza de Variedades, el nuevo escenario multicultural de Cartagena ubicado en Chambacú, contiguo al Parque Espíritu del Manglar, vivió otro gran fin de semana de éxito rotundo. Más de 5.000 personas, entre nativos y turistas, se apropiaron de este espacio público para disfrutar de una programación diversa, gratuita y abierta a un público familiar, liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC).

La jornada del sábado estuvo marcada por la nostalgia y la resistencia cultural. Bajo el lema “Hagamos Rueda de Bullerengue”, el territorio de Chambacú volvió a sentir el repique del tambor con un conversatorio y una rueda de baile que honró el legado de la maestra palenquera Emelia Reyes ‘La Burgo’. Fue un encuentro intergeneracional donde las familias cartageneras recordaron sus raíces en un ambiente de paz y armonía.

Un domingo histórico con el “flow” de DJ Dever

El domingo, la plaza se transformó en un festival de sonidos urbanos. El reconocido productor DJ Dever lideró una nómina de lujo que puso a bailar a miles de asistentes. El escenario vibró con las presentaciones de grandes exponentes como Mr. Black, Lil Silvio, Latin Dreams, Big Yamo, Young F, Keyvin C y Giblack, entre muchos otros.

El evento no solo fue un despliegue de talento, sino una muestra de la versatilidad de la Plaza de Variedades, que pasó de la solemnidad del bullerengue a la energía de la champeta y el freestyle con artistas como La Pyramide, Bobby Sierra, Héctor Nazza, Eddy Jay y los Hermanos Baquedo.

“Esta plaza promete ser un punto de reunión y armonía, y este fin de semana quedó demostrado. Ver a más de 5 mil personas disfrutando en familia, de forma gratuita y en un espacio digno, nos confirma que Cartagena merecía este escenario multicultural”_, afirmó el Alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, destacó la importancia de la convivencia: “La Plaza de Variedades llegó para dar lugar al encuentro de todas nuestras tradiciones. Ver a los jóvenes y a los sabedores compartir el mismo espacio es tejer ciudadanía. Logramos que la cultura sea, de verdad, un proyecto de vida sostenible en escenarios que nos pertenecen a todos”.

Talento local en escena

La nómina del domingo incluyó además a figuras y DJs que marcan la parada en la escena actual: DJ MateriaGris, Harold Ranks, DJ Hamilton, Jeysson DJ, Pastora Juli Higuita, Jose y Raro + Seven, Dunamis, Jhon Leiner, Its Dayber, Andy Alaska y DJ Jac, quienes demostraron por qué Cartagena es la capital de los sonidos que conquistan el mundo.

Con estas jornadas, la Plaza de Variedades se ratifica como el punto de encuentro por excelencia de la ciudad, garantizando el acceso a la cultura de calidad para todos los estratos y sectores del Corralito de Piedras.