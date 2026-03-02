Juez avala preacuerdo y condena a expolicía por actos de corrupción en Bolívar

Por petición de un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar, un juez de conocimiento avaló el preacuerdo que de manera libre, espontánea y asesorado por su abogado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos investigados se registraron entre noviembre de 2022 y enero de 2023 cuando el ahora sentenciado, en calidad de custodio de un centro de detención que estaba a cargo de la Policía Nacional, permitió que fueran ingresados estupefacientes, celulares y cargadores que iban con destino a un interno procesado por extorsión.

Estas acciones ilícitas eran permitidas por el ahora sentenciado, a cambio del pago de coimas. Por esto, fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión como responsable del delito de cohecho propio.

También deberá pagar una multa de 35,33 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para la época de los hechos. El funcionario judicial no podrá ejercer derechos ni funciones públicas por el término de la pena impuesta. Esta sentencia se encuentra ejecutoriada.