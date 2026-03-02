Esteban Camacho, el latino que defiende la idea de auditar el futuro desde una pantalla

Para él, la eficiencia no tiene sentido si se pierde de vista a quienes sostienen los procesos y quizás por eso su proyecto más tecnológico se presenta, en el fondo, como una forma de ordenar la confianza

En un momento en que la transparencia dejó de ser un eslogan y pasó a convertirse en una exigencia diaria para las empresas, el ecuatoriano Esteban Camacho ha apostado por un terreno donde la confianza se construye con evidencia: la calificación y gestión integral de proveedores. Desde LOGICA, compañía que lidera y que fundó en 2007, Camacho impulsa una visión que mezcla control interno, tecnología y decisiones basadas en datos. En el centro de esa propuesta está e-Califica, una plataforma que busca ordenar, documentar y hacer más eficiente un proceso que suele ser lento, disperso y vulnerable a riesgos.

Su inclinación por los negocios, dice, no nació en un aula ni en un manual. Viene de casa. “Provengo de una familia de empresarios y desde temprana edad estuve inmerso en el mundo corporativo”, cuenta. Empezó en la empresa familiar y allí se empapó de ventas, operaciones y finanzas, antes de que la auditoría le diera un lente más severo: el del control interno como barrera contra errores, irregularidades y pérdidas que a veces no se ven hasta que ya es tarde. Ese giro marcó su estilo. Metódico, analítico y ordenado, Camacho suele volver a la misma idea: cuando las cifras se leen con rigor, el desempeño operativo deja de ser una intuición y se convierte en un diagnóstico.

La formación académica acompañó esa ruta. En su hoja de vida constan estudios como Ingeniero Comercial en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y un Executive MBA en la Escuela de Negocios EOI, además de una certificación vinculada a estrategias digitales y liderazgo, un guiño a la combinación que hoy define su trabajo: finanzas con enfoque de transformación.

Antes de consolidarse como CEO, Camacho se curtió durante más de una década en el mundo de Oil & Gas, ocupando roles de control financiero y liderazgo en distintas compañías y entornos exigentes. Pasó por la auditoría en Arthur Andersen, por áreas administrativas y financieras en Petrobras Energía Ecuador, y luego por posiciones de control en firmas del sector como Weatherford y Schlumberger, donde, según relata, entendió cómo funciona una organización global con estándares de clase mundial. Esa experiencia, sumada a años de presupuestos, control de costos y estimaciones de ventas, terminó por empujarlo a asumir un reto propio: dirigir la empresa y acelerar su crecimiento con prácticas internacionales y procesos más robustos.

Ahí aparece e-Califica como respuesta concreta a un problema recurrente: la gestión de proveedores suele depender de correos sueltos, carpetas incompletas y revisiones que no dejan rastro claro. La plataforma, diseñada por LOGICA en 2015 y repotenciada desde entonces, digitaliza el proceso completo de calificación de proveedores y lo vuelve rastreable. La clave, insiste Camacho, no es solo “subir documentos”, sino ordenar el cumplimiento legal, societario, tributario y de compliance con reglas claras y con una interacción transparente entre auditores y proveedores. En e-Califica, las observaciones se levantan dentro del flujo de revisión y la evidencia se adjunta en el mismo punto donde se detecta el hallazgo. Para áreas de control interno y auditoría, ese detalle cambia el partido: reduce vacíos, acelera respuestas y deja trazabilidad.

El enfoque de Camacho se nota en cómo describe el valor del sistema. Habla de entregables, informes, certificados y reportes como si fueran una extensión natural de la disciplina financiera. Habla también de tableros y KPI no como decoración, sino como herramientas para decidir sin esperar semanas. A eso se suman módulos complementarios que amplían el alcance: gestión de contratos, control de pólizas, licitaciones con evidencia histórica, notificaciones automáticas y hasta encuestas de satisfacción que conectan la evaluación del servicio con la calificación general del proveedor. La idea de fondo es simple y ambiciosa: que el proveedor no sea un punto ciego de la operación, sino una pieza medible y gestionable.

Esa visión se sostiene en su especialidad declarada: finanzas, administración y evaluación de riesgos. Para Camacho, el control financiero no es un área más, es la forma de entender cómo funciona la compañía por dentro. “Soy un apasionado del control financiero”, afirma, convencido de que un análisis preciso permite alinear recursos con objetivos y evitar que los problemas se disfracen de “gastos normales” o “demoras del proceso”. En su discurso, la tecnología no reemplaza el criterio; lo vuelve más rápido y más verificable.

Hoy, mientras LOGICA impulsa su expansión desde Latinoamérica hacia Estados Unidos y desarrolla servicios como CFO on Demand para pequeñas empresas, e-Califica se mantiene como el núcleo de una propuesta que busca elevar el estándar de cumplimiento y reducir riesgos operativos desde un entorno digital. La apuesta de Camacho no se centra solo en automatizar, sino en crear un lenguaje común entre auditoría, compras, legal y proveedores, donde todo lo importante quede registrado y cada decisión pueda explicarse.

En un ecosistema empresarial donde la reputación puede tambalear por un contrato mal gestionado o por un proveedor no verificado, Camacho insiste en volver a lo esencial: método, evidencia y personas. Porque, aunque hable de plataformas, dashboards y módulos, su énfasis final suele ir al capital humano.