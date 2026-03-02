En Cartagena Thor vuelve a custodia de la Umata por incumplimiento de su adoptante

La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), en cumplimiento de sus protocolos de seguimiento y control a las adopciones responsables de caballos cocheros jubilados, informa a la opinión pública que, tras un proceso de verificación sustentado en evidencias, se comprobó el incumplimiento de los compromisos adquiridos por uno de los adoptantes.

El caballo, llamado Thor, fue entregado bajo el compromiso expreso de jubilarlo de cualquier actividad de trabajo, garantizando su descanso, bienestar y recuperación. Sin embargo, durante las labores de seguimiento y gracias a una denuncia ciudadana, la Umata evidenció que el animal fue utilizado para monta, exponiendo su integridad física y su salud, lo cual va en contravía de lo establecido en el literal B de la cláusula tercera del Compromiso de Adopción Responsable, que prohíbe de manera expresa su uso en espectáculos, actividad lucrativa o cualquier práctica que atente contra su bienestar.

Ante este incumplimiento, y actuando conforme a la normatividad vigente y a los principios de protección y bienestar animal, la Umata, con el apoyo de la Policía Ambiental, procedió al retiro inmediato de Thor, con el fin de salvaguardar su integridad y evitar cualquier forma de maltrato o reincidencia.

“Es importante destacar que la Umata realiza de manera permanente monitoreo y seguimiento a todos los caballos que han sido dados en adopción, verificando el cumplimiento de los protocolos establecidos y garantizando que se encuentren en óptimas condiciones de salud, bienestar y descanso.”

Destacó el director de la Umata, Adolfo Pérez, además fue enfático al señalar que: “Somos estrictos con lo pactado en los compromisos de adopción responsable. No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que un caballo que ha pasado por tanto vuelva a ser sometido a maltrato o a cualquier vulneración de su integridad física y emocional. Nuestro deber es protegerlos y garantizar que su jubilación sea real y digna”.

La Umata reitera su compromiso con el bienestar animal e invita a la ciudadanía a asumir estos procesos con responsabilidad, respeto y empatía, entendiendo que estos caballos han dedicado gran parte de su vida al trabajo y merecen una jubilación real, digna y protegida.