Destruyen mina ilegal que generaba más de $700 millones mensuales de oro en el Tolima

Tolima

En la vereda La Cumbe, del municipio de Santa Isabel, tropas del Ejército Nacional desmantelaron un centro de explotación ilícita de oro que operaba sin los permisos legales correspondientes.

La operación fue ejecutada por soldados del Batallón de Infantería N.° 16 “Patriotas”, adscrito a la Sexta Brigada. En el lugar fue capturado en flagrancia un hombre que adelantaba labores de extracción minera sin contar con título minero ni autorización vigente.

“Durante el procedimiento se logró la incautación de dos unidades de producción minera, correspondientes a una draga tipo buzo, dos mangueras tipo Wibo, una manguera para compresor tipo cava, un compresor y una clasificadora metálica, elementos cuyo valor comercial asciende aproximadamente a 12 millones de pesos”, detalló el oficial.

De acuerdo con estimaciones preliminares, la mina permitía la extracción de cerca de 50 gramos de oro diarios, equivalentes a 1.500 gramos mensuales, lo que representaría ingresos cercanos a 789 millones de pesos en el mercado. Esta actividad ilegal generaba graves afectaciones ambientales, entre ellas la alteración del cauce hídrico y la degradación del suelo en la zona.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de explotación ilícita de yacimientos mineros. La maquinaria y los equipos incautados fueron destruidos conforme a los protocolos técnicos y ambientales vigentes.

En las últimas dos semanas, la Sexta Brigada ha intensificado las operaciones contra delitos ambientales en el norte del Tolima, logrando afectar economías ilícitas por más de 1.200 millones de pesos mediante la destrucción de unidades de producción minera ilegales.