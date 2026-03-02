Contraloría de Bolívar verifica en territorio la entrega del megacolegio en Altos del Rosario

La Contraloría Departamental de Bolívar hizo presencia y realizó verificación en territorio durante el acto de entrega del megacolegio Alejandro Durán Díaz, en Altos del Rosario, una obra ejecutada por la Gobernación de Bolívar y entregada tras cinco años desde su contratación.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con esta nueva infraestructura, 1.217 estudiantes de Altos del Rosario contarán con mejores condiciones para aprender y desarrollarse: la institución dispone de 19 aulas y espacios fundamentales como comedor-cocina, laboratorio, sala de sistemas y biblioteca.

La jornada incluyó verificación en territorio y recepción de alertas ciudadanas sobre obras con demoras e inconclusión. Se desarrolló bajo un enfoque de control fiscal cercano a la ciudadanía, orientado a contrastar información en terreno, escuchar inquietudes y fortalecer la transparencia en la ejecución de los recursos públicos.

“El control fiscal útil se hace dónde están las obras: verificando, escuchando y exigiendo resultados. La educación no puede quedarse en promesas cuando la inversión ya está en el territorio”, aseguró la contralora departamental de Bolívar, Tatiana Romero Luna.

La Contraloría precisó que ya venía realizando seguimiento fiscal a los retrasos en la ejecución del proyecto, contratado en 2021, y que su acompañamiento a la entrega se enfocó en reforzar la verificación en territorio y la oportunidad en la gestión pública.

Además, se realizaron visitas de verificación a dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI), uno en Altos del Rosario y otro en el municipio de El Peñón, ambos con reportes de abandono desde 2011.

Para los casos de los CDI, la Contraloría Departamental precisó que, por la naturaleza de los recursos, la competencia de control fiscal recae en la Contraloría General de la República. No obstante, la entidad departamental actuará como interlocutora para remitir información y solicitar el seguimiento correspondiente, con el fin de contribuir a destrabar obras inconclusas y prevenir nuevos “elefantes blancos”.

Estos insumos se tramitarán por los canales y procedimientos institucionales, priorizando el riesgo para el patrimonio público y el impacto social.