Bolívar completa 12 puntos de abastecimiento solidario

Se trata de espacios para fortalecer la economía popular, solidaria y campesina, apoyar a pequeños productores y facilitar el acceso a alimentos de calidad a bajo costo para las familias en situación de vulnerabilidad

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya (@mao_rodriguez1), visitó esta semana las obras de varios de los 12 puntos de abastecimiento solidario (PAS) que la entidad está ejecutando en Bolívar para fortalecer la soberanía alimentaria en el departamento.

Estos PAS que promueve y financia el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, integran mercados de productos locales, comedores comunitarios, cocinas y centros de acopio, en el marco de la estrategia Hambre Cero. En los 12 de Bolívar, Prosperidad Social invierte 44.201 millones de pesos, para beneficiar a más de 10.800 pobladores de Morales, Arenal, Simití, María la Baja, Zambrano, Córdoba, El Carmen de Bolívar, Santa Rosa de Sur, San Pablo, El Guamo, Cantagallo y Cartagena.

“Aquí se tienen que juntar varios elementos. La población es el sujeto histórico en el centro de cualquier cosa que hagamos. Entonces, nuestra oportunidad no es sólo el PAS, que es un medio para el enriquecimiento colectivo de la población. Es una reorganización del poder popular de la alimentación. Se trata de convertir este modelo no simplemente en plazas de mercado, sino en todo un circuito que yo llamo circuito solidario de la alimentación”, dijo Rodríguez.

Así van los PAS en Bolívar:

Municipio Porcentaje de avance Valor del proyecto Morales 84,0% $3.158.028.742 Arenal 72,2% $3.510.608.654 Simití 58,0% $3.387.335.572 María la Baja 50,7% $3.706.463.342 Zambrano 48,0% $3.819.925.975 Córdoba 47,8% $4.470.461.301 El Carmen de Bolívar 46,6% $3.009.002.252 Santa Rosa del Sur 45,4% $3.131.509.637 San Pablo 44,1% $4.617.249.486 El Guamo 41,9% $3.905.306.033 Cantagallo 1,0% $3.028.375.308 Cartagena (barrio Bicentenario) Por iniciar $3.919.880.000

Los PAS de Cartagena y Cantagallo son los que presentan menos avances, porque la entidad y los aliados tuvieron que ajustar las condiciones de la obra y el presupuesto.

La construcción de los PAS es posible gracias a una alianza con Findeter. Tendrán garantizados altos estándares de durabilidad, conceptos de urbanismo, arquitectura simbólica social, accesibilidad inclusiva, servicios de primera necesidad, e infraestructuras complementarias para articulación de temas productivos, mitigación de la pobreza y el hambre en los territorios.

El presidente de Findeter, Carlos Alberto Saad Llinás, dijo: “El proyecto está dotando a las regiones de infraestructura de calidad que fortalece sus servicios, reduce brechas y mejora el bienestar de las comunidades. Respaldamos cada una de estas obras con rigor, gracias a nuestro equipo interdisciplinario, que hace posible su avance y aborda de manera integral los componentes técnicos, sociales, económicos y ambientales necesarios para garantizar su correcta ejecución”.

En todo el país están en construcción 76 PAS, de los cuales 71 se encuentran en municipios PDET. Se convertirán en nodos de abastecimiento, producción y tejido social. La estrategia involucra a organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal, asociaciones campesinas, productores étnicos, cooperativas de mujeres y otros actores locales que encontrarán en estos espacios un punto de encuentro para comercializar, abastecerse, producir y fortalecer la economía popular.

Con la articulación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), los ministerios de Igualdad y Equidad, y Agricultura, así como las autoridades locales, el Gobierno nacional consolida una respuesta estructural contra el hambre en el territorio, multiplicando oportunidades para las familias rurales.