Afinia entregó balance de gestión 2025: más de 25 mil familias ya cuentan con energía prepagada

Afinia, filial del Grupo EPM, presentó su balance de gestión 2025 y las metas estratégicas para 2026, destacando avances significativos en infraestructura, calidad del servicio, gestión social, reducción de la tarifa de energía y soluciones para los clientes-usuarios, con un propósito claro: prestar un servicio cada vez más moderno, confiable e innovador para las comunidades.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante los últimos años, la compañía ha realizado inversiones históricas en el sistema eléctrico, alcanzando un 213 % más que otros operadores del país, con un enfoque en la modernización de redes, subestaciones y equipos.

Estas inversiones se han ejecutado en dos frentes:

• Inversiones generales, orientadas a fortalecer el sistema eléctrico en su conjunto.

• Inversiones por territorio, priorizadas según las necesidades específicas de cada región.

Gracias a estos esfuerzos, los indicadores de continuidad del servicio SAIDI (duración promedio de las interrupciones) y SAIFI (frecuencia de las interrupciones) registran mejoras superiores al 70 %, reflejando una reducción sostenida en la duración y frecuencia de las interrupciones.

“Estamos avanzando de manera sostenida en la mejora de la calidad del servicio. Cada obra ejecutada representa mayor confiabilidad y desarrollo para los territorios”, afirmó Ricardo Arango, gerente general de Afinia.

El pago oportuno, la base para seguir invirtiendo

Durante 2025, el recaudo alcanzó el 80,1 %. No obstante, el indicador más bajo se concentró en los sectores subnormales, donde la compañía solo logró un recaudo del 4,7 %.

Afinia reiteró que el pago oportuno del servicio es fundamental para garantizar nuevas inversiones y continuar mejorando la infraestructura eléctrica. Cada factura pagada permite mantener, modernizar y ampliar la red, intervenir subestaciones, renovar equipos, reducir fallas y responder con mayor oportunidad a las necesidades de los usuarios.

Cuando el servicio no se paga, los recursos disponibles para ejecutar obras se reducen, afectando directamente la continuidad y la calidad del servicio.

“Creemos en una relación basada en la corresponsabilidad: el pago permite invertir, y la inversión se traduce en un servicio más confiable y seguro para todos”, señaló Arango.

La compañía invitó a los clientes-usuarios a ponerse al día haciendo uso de acuerdos de pago y opciones de financiación, que facilitan la normalización del servicio y permiten que los recursos regresen a los territorios en forma de obras y mejoras.

Control de pérdidas y promoción de la legalidad

Afinia avanza en la normalización del servicio con un enfoque técnico y social, promoviendo conexiones legales y seguras. En barrios intervenidos, por ejemplo, las pérdidas han disminuido del 43 % al 8,3 %, evidenciando mejoras en la calidad del servicio y en la sostenibilidad del sistema.

La compañía enfatizó que la energía legal es más segura, más confiable y protege el bolsillo de quienes cumplen con el pago.

Gestión social que transforma el territorio Caribe

Durante 2025, Afinia fortaleció su presencia en los territorios a través de una gestión basada en el diálogo y la concertación con comunidades y autoridades locales.

Como resultado, se obtuvieron 293 licencias sociales, lo que permitió ejecutar proyectos de infraestructura eléctrica de manera responsable y con enfoque territorial.

La compañía destacó que la gestión territorial es tan importante como la gestión técnica, y que los proyectos se construyen con respeto y presencia permanente en las comunidades.

Reducción de tarifa y eficiencia operativa

En 2025, los usuarios comenzaron a percibir una reducción en la tarifa de energía, como resultado de un trabajo enfocado en la eficiencia operativa y la optimización de costos. El valor del kilovatio se ubicó en $878, dentro del rango nacional.

En enero de 2026, el Costo Unitario se ubicó en $878,91 por kWh, lo que representa una disminución del 12,3 % frente a enero de 2025, cuando fue de $1.001,77 por kWh.

Afinia reiteró que su compromiso es equilibrar la sostenibilidad del sistema eléctrico con medidas que respondan a la realidad económica de la región.

Energía a la Medida: soluciones para los usuarios

Actualmente, 25 mil familias cuentan con soluciones de Energía a la Medida, lo que les permite regularizar su servicio y tener mayor autonomía en el consumo.

Para 2026, Afinia continuará fortaleciendo la infraestructura eléctrica, mejorando la calidad del servicio, promoviendo la legalidad y ampliando las soluciones para los usuarios.

La compañía reafirma su compromiso con el desarrollo de los territorios, convencida de que la energía es un motor fundamental para el crecimiento social y económico de las comunidades.

El dato en Bolívar

• Bolívar hoy cuenta con una mejor calidad en el servicio de energía: las horas de interrupción se redujeron de 109,5 a 60,16 desde 2019, generando una experiencia más confiable para los clientes-usuarios.

• En el primero de este año, enero, las inversiones en Bolívar fueron de 9.987 MCOP. El acumulado de las inversiones desde el inicio de operaciones en el departamento han sido de 1.382 MMCOP.

• Afinia tiene 682.704 clientes en Bolívar, de los cuales 7.809 son clientes del sistema prepagado Energía a la Medida, de 2.191 están en Cartagena (corte de 25 de febrero).

• Las pérdidas de energía se ubican en 27,24 % en enero de 2026.

• El cobro alcanzó 86,11 % en enero de 2026.