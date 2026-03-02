15 Capturados y dos adolescentes aprehendidos por operativos contra el hurto en Cartagena

En un despliegue operativo realizado por la Policía Nacional de Colombia, fueron capturados 15 sujetos y dos adolescentes vinculados a diferentes modalidades de hurto en la ciudad de Cartagena. Estos resultados fueron posible gracias a labores de patrullaje, planes de registro y control, verificación de antecedentes, actividades investigativas y oportuna información suministrada por la ciudadanía.

Estos resultados hacen parte de la estrategia focalizada y orientada a proteger la vida, la integridad y el patrimonio económico de los cartageneros y visitantes.

Resaltamos la captura de cuatro sujetos y la aprehensión de un adolescente por el hurto de prendas de oro

Una llamada al 123 de la Policía Nacional permitió hacer seguimiento a través de las cámaras de Distriseguridad y articular con las patrullas de vigilancia un “Plan Candado” en inmediaciones del Centro Histórico, lo que posibilitó la captura de tres presuntos delincuentes que se movilizaban en un vehículo de servicio público.

Minutos antes, los sujetos habrían hurtado una cadena de oro, avaluada en 45 millones de pesos, a un turista extranjero mediante la modalidad de raponazo.

El segundo operativo se desarrolló en el barrio Escallón Villa. Allí se logró la captura de alias “El Fercho”, de 23 años, quien habría hurtado una (1) cadena, tres (3) pulseras, un (1) anillo de oro y un (1) celular a una mujer. Los elementos están avaluados en más de 13 millones de pesos.

Así mismo, en el barrio Marbella, se aprendió a un adolescente de 17 años, quien hurtó una cadena de oro a una ciudadana, avaluada en más de 7 millones de pesos.

En otros operativos fueron capturados seis (6) presuntos delincuentes por hurto de celulares, otros cinco (5) por hurto en almacenes de grandes superficies y un adolescente aprehendido por el hurto de una motocicleta.

Los capturados y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han recuperado 49 motocicletas, 12 vehículos y se han capturado 178 personas por el delito de hurto.

“Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir denunciado a través de los diferentes canales y seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras delincuenciales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.