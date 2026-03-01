Sicarios asesinaron a un hombre en la subida a Turbaco, Bolívar

Un homicidio con arma de fuego se presentó en la subida al municipio de Turbaco.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La víctima fatal fue identificad como José Luis Ávila Contreras, de 33 años, natural de Turbaco, a quien le ocasionan varias heridas con arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

Según lo manifestado por testigos, el occiso se encontraba en la parte externa en la vía que conduce al municipio de Turbaco, cuando llegan dos sujetos en una motocicleta, uno de ellos desciende y desenfunda un arma de fuego y le dispara en repetidas ocasiones.

Realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.