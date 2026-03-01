Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 mar 2026 Actualizado 02:40

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Sicarios asesinaron a un hombre en la subida a Turbaco, Bolívar

Las autoridades no confirmaron si el occiso presentaba anotaciones judiciales

Policía Nacional

Policía Nacional

Un homicidio con arma de fuego se presentó en la subida al municipio de Turbaco.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La víctima fatal fue identificad como José Luis Ávila Contreras, de 33 años, natural de Turbaco, a quien le ocasionan varias heridas con arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

Según lo manifestado por testigos, el occiso se encontraba en la parte externa en la vía que conduce al municipio de Turbaco, cuando llegan dos sujetos en una motocicleta, uno de ellos desciende y desenfunda un arma de fuego y le dispara en repetidas ocasiones.

Realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir