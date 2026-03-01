Se realizó la segunda jornada de capacitación para tenderos de Cartagena

Se llevó a cabo con éxito la segunda jornada de capacitación para tenderos, un espacio dirigido a fortalecer la seguridad humana y la prevención de incendios en el sector comercial de la ciudad.

La actividad, realizada en el Coliseo Bernardo Caraballo, contó con la participación de más de 35 comerciantes, quienes asistieron a esta jornada formativa enfocada en la autoprotección, el cumplimiento de la normativa vigente y la implementación de medidas preventivas en sus establecimientos.

La capacitación fue liderada por el teniente Franklin Hamilton Velásquez, quien orientó a los asistentes sobre la normativa actual en seguridad contra incendios, el uso adecuado de extintores, el manejo seguro de conexiones eléctricas y las acciones clave para actuar de manera oportuna ante una emergencia.

Por su parte, el director del Cuerpo de Bomberos, Jhony David Pérez Sayas, destacó que la institución le sigue apostando a la prevención como eje central de su labor, especialmente con comerciantes y tenderos, un sector fundamental para la economía local.

“La prevención es una responsabilidad compartida. Queremos que cada tendero se convierta en un agente preventor que proteja su patrimonio, sus ingresos y los empleos que genera. Este conocimiento no es solo para recibirlo, sino para aplicarlo en cada negocio y también en el hogar”, señaló el director.

El Cuerpo de Bomberos anunció que continuará desarrollando estas jornadas con el propósito de ampliar su alcance y seguir construyendo una comunidad más preparada y resiliente.