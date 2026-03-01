Recuperan motocicleta con orden de inmovilización por hurto en Montecristo

En desarrollo de operativos de registro, control y verificación de antecedentes, uniformados de la Policía Nacional lograron la recuperación de una motocicleta que presentaba orden de inmovilización vigente por el delito de hurto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento se llevó a cabo en la calle principal, entrada del municipio de Montecristo, donde las patrullas del cuadrante, en coordinación con tropas del Ejército Nacional, observaron una motocicleta marca Suzuki DR150, modelo 2024, color negro, en aparente estado de abandono.

Al verificar los antecedentes del automotor, el sistema arrojó un requerimiento judicial vigente. Posteriormente, se confirmó que el vehículo presenta orden de inmovilización por hurto, emanada por la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Lorica.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos controles: “La presencia permanente de nuestras patrullas en los municipios nos permite recuperar bienes que han sido hurtados y afectar las economías criminales. Seguimos trabajando de manera articulada con el Ejército Nacional para fortalecer la seguridad en todo el departamento”.

La motocicleta fue dejada a disposición de la autoridad competente para continuar con los trámites judiciales correspondientes.