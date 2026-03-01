“Quemaremos sus corazones”, advierte a EE.UU. e Israel el secretario de Seguridad de Irán

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, dijo este domingo que devolverán el golpe a Estados Unidos e Israel por haber matado al ayatolá Ali Jameneí: “Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones”, advirtió.

Horas antes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciaba ataques contra 27 bases militares de EE. UU. en Oriente Medio y objetivos de Israel, después prometer vengar la muerte del ayatolá Ali Jameneí por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Según publicó en su cuenta en X Tasnim, agencia vinculada con la Guardia Revolucionaria, además de las 27 bases de Estados Unidos, sin precisar cuáles, los ataques también se dirigieron contra objetivos militares en Israel, entre ellos en Tel Aviv.

Mientras, el Ejército israelí informó en un comunicado de una nueva oleada de misiles contra Israel y pidió a la población quedarse en lugares seguros hasta nueva orden, sin dar más detalles.

La cadena catarí Al Jazeera reportó cerca de las 7.40 local (4.40 GMT) haber escuchado al menos 11 explosiones en Doha, una situación que el medio constató con residentes de la capital catarí y sobre la que se desconocen más detalles hasta ahora.

También Al Jazeera aseguró que las sirenas de alerta se habían activado en Kuwait e informó de explosiones en Dubai.

Por su parte. el Ministerio de Defensa de Catar anunció que pudo prevenir con éxito el impacto de hasta 18 misiles balísticos que apuntaron a varias áreas del país.

Irán confirma la muertes de otros altos mandos

“Nos vengaremos de los estadounidenses e israelíes. Han traspasado nuestra línea roja. Les asestaremos golpes tan terribles que implorarán clemencia”, dijo el presidente del Parlamento de Irán, citado por la agencia IRNA.

Irán confirmó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y prometió venganza con un castigo “duro y decisivo” a través de la mayor operación militar de su historia contra objetivos de EE. UU. e Israel, que han anunciado a su vez más ataques contra el país persa.

También ha confirmado la muerte en los ataques del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh.

“En el ataque brutal del régimen sionista contra Irán» el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Abdorrahim Musaví, y el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Aziz Nasirzadeh, han muerto, informó IRNA.

Estas muertes se unen a las del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, que fueron confirmadas esta mañana por el canal estatal Press TV.