Los Guardianes de la Revolución iraníes prometen “castigo severo” a los asesinos de Jamenei

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, prometieron un “castigo severo” a los “asesinos” del líder supremo Alí Jamenei, cuya muerte fue confirmada por la televisión estatal tras ataques israelíes y estadounidenses.

En un comunicado, los Guardianes condenaron “los actos criminales y terroristas cometidos por los gobiernos malvados de Estados Unidos y el régimen sionista”, y añadieron: “La mano vengativa de la nación iraní no los dejará en paz hasta haber infligido a los asesinos del imán de la Umma un castigo severo y decisivo que lamentarán”.

La república islámica también decretó el domingo un periodo de luto de 40 días y siete días festivos tras la muerte a los 86 años de Jamenei, en el poder desde 1989, anunció la televisión estatal.

“La operación ofensiva más feroz de la historia de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán comenzará en cualquier momento contra los territorios ocupados y las bases terroristas estadounidenses”, escribieron los Guardianes en la plataforma de mensajería Telegram.

Israel anuncia nueva oleada de ataques contra Irán y se escuchan explosiones en Teherán

El Ejército israelí anunció una nueva oleada de ataques contra Irán en la madrugada del domingo a la vez que varias agencias iraníes reportaron explosiones en Teherán, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto sobre Irán en la mañana del sábado que ha desencadenado bombardeos en toda la región.

Según un breve comunicado de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI), este nuevo ataque se dirige contra las reservas de misiles de Irán y sus sistemas de defensa aérea.

La agencias iraníes Mehr e Isna, reportaron por su parte explosiones en Teherán, que ya fue golpeada por bombardeos el sábado a raíz del ataque de Israel con Washington.