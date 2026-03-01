Pentágono niega que portaviones USS Abraham Lincoln haya sido alcanzado por misiles iraníes
“El Lincoln sigue enviando aeronaves en apoyo de la campaña implacable del Centcom para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”, agregó.
El Pentágono negó el domingo la afirmación de Irán de haber alcanzado con misiles balísticos al portaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo.
“Mentira. El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron”, señaló el mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en su cuenta en X.
