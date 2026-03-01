Pentágono niega que portaviones USS Abraham Lincoln haya sido alcanzado por misiles iraníes

In this handout photograph released by the US Navy on February 6, 2026, Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) and Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) sail in the Arabian Sea, on February 6. The two foes recently resumed indirect talks, after the US president repeatedly threatened military action against Iran, at first over a deadly crackdown on protesters last month then more recently over its nuclear programme. Iran's atomic energy chief on February 19, 2026, said "no country can deprive Iran of the right" to nuclear enrichment, following fresh US warning that there were "many reasons" to strike the Islamic republic. (Photo by Petty officer 1st Class Jesse Monford / US NAVY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / U.S. NAVY/ MASS COMMUNICATION SPECIALIST 1ST CLASS JESSE MONFORD" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / PETTY OFFICER 1ST CLASS JESSE MO

El Pentágono negó el domingo la afirmación de Irán de haber alcanzado con misiles balísticos al portaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo.

“Mentira. El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron”, señaló el mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en su cuenta en X.

“El Lincoln sigue enviando aeronaves en apoyo de la campaña implacable del Centcom para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”, agregó.